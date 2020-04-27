2020-04-27T07:28:01+03:00
Общество

Вечерний дождь и шквалистый ветер ожидаются в Ростове

Погода весь день будет стоять облачная
Виктория Никитина
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Облачная погода будет стоять в РостовеОблачная погода будет стоять в РостовеФото: "КП" Архив
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После жарких и солнечных выходных серые пасмурные будни снова вернутся в донскую столицу. Погода в понедельник, 27 апреля, будет стоять облачная и подует холодный шквалистый ветер. В такую погоду, наверное, большинство ростовчан все-таки останутся дома и выполнят требования режима самоизоляции.

В утренние часы в городе будет относительно тепло - +9...+11 градусов, днем температура поднимется еще выше - до +13...+15 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +8...+12. В конце дня синоптики пообещали дождь, но он будет небольшим и кратковременным. А в течение всего дня погода будет стоять облачная с редкими прояснениями.

Ветер сегодня сменит три направления - юго-западное и западное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 12-21 метр в секунду. На дорогах водителей сегодня ожидает с утра влажность, но потом дорога полностью высохнет. Видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня будет расти с невероятной скоростью - с 746 до 752 миллиметров ртутного столба. Этот стремительный рост незамедлительно скажется на состоянии метеочувствительных людей. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 29 до 74%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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После полудня температура станет плюсовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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