Сваха по-ростовски: 102-килограммовая модель открывает брачное агенство

102-килораммовая Ксения Усолкина из Ростова-на-Дону не испытывает недостатка в мужском внимании. Особенно после своих ошеломляющих побед на всероссийских и международных конкурсах красоты. При этом сама модель Plus-Size не единожды была замужем, даже при большем весе, чем у нее сейчас. Однако импозантная дама снова в поисках суженного. И даже решила стать свахой, чтобы не только найти пару себе, но и помочь другим одиноким людям соединиться в крепкие семьи.

- Действительно решили создать собственное брачное агенство, - рассказала модель XL. - Мы вместе с продюсером Ольгой Нартовой как-то беседовали на досуге, подумали - мне пора замуж. Так и возникла мысль. Угадайте, кто будет главной невестой? Для начала изучили спрос - обзвонили знакомых, кинули клич в Интернете. Сейчас это очень актуально, так как в режиме самоизоляции для многих очень остро встал вопрос с чувством одиночества, тяжело и сложно кого-то найти, общаться и знакомиться, узнавать друг друга. А онлайн это востребовано. Оказалось, что для многих тема поиска второй половинки очень актуальна. В итоге решили создать базу женихов и невест, которые мечтают о семейной жизни. Процесс завертелся. На данный момент, работаем безвозмездно, то есть платить ничего не надо. Просто есть разработанная анкета, которую заполняют кандидаты. В ней нет каких-то каверзных вопросов, все честно и откровенно - чего хотите, ждете от отношений, какой должен быть партнер и так далее.

usolkinak Очень крутые фотографии от @angel_maxim_df Агентство @image_elite Модель @usolkinak #свадебнаяфотосессия #невеста #осень

- А кто сможет в нее попасть?

- Все, кто официально не женат или не замужем. Отбора по параметрам 90х60х90 не будет (смеется). В базу войдут и успешные люди. Конечно, не все будут опубликованы на нашем сайт, только те, кто сам захочет. Но закрытая база будет едина для всех.

- Чем агенство будет отличатся, скажем от сайта знакомств?

- В том, что это закрытая группа. Мы проверяем семейное положение, в том числе паспорт. Чтобы все данные были верными и не возникло казуса, чтобы, скажем, женатый мужчина решил найти себе любовницу. Вдобавок, будет вестись работа с каждым участником. В нашем проекте будут работать психологи, поскольку у многих не сложившиеся судьбы нередко из-за детских не проработанных проблем. Их надо доработать, чтобы было создать в дальнейшем семью. А еще будет нумеролог, который по дате рождения сможет помочь подобрать половнику. Мы очень надеемся, что это будет востребовано. Думаю, что это будет очень круто.

usolkinak У каждой из нас с детства была мечта пройтись по подиуму и блистать на лучших обложках журнала, согласитесь?

- В сказали, что будете главной невестой. А сами-то кого ищите?

- Хочу попробовать встретить кого-то по-старше меня лет на пять. До этого всегда были ровесники. Сейчас я ищу успешного, амбициозного и серьезного мужчину. Чтобы он был уверен в себе, крепко стоял на ногах, был легким на подъем, заботливым, любящим и желающим иметь еще детей.

Модель мечтает встретить мужчину старше себя лет на пять.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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