2020-04-28T17:13:55+03:00
Общество

Как не перепутать аллергию с коронавирусом

Говорим об этом с врачом-аллергологом
Ольга КУБЫШЕВА
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Обычная аллергия может привести к опасным последствиям.Обычная аллергия может привести к опасным последствиям.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Не секрет, что весна еще и сезон аллергий. Говорим с начальником отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний РостГМУ Эллой Чурюкиной, какая аллергия сейчас актуальна и как ее не перепутать с коронавирусом.

- Для весны в числе прочего характерен период поллинации растений, - рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM. - Если есть аллергия на пыльцу растений, она может проявляться разными симптомами. В их числе заложенность и обильные выделения из носа, приступообразное чихание, кашель, чувство першения в носоглотке. Есть и такие, как глазной зуд и отек век, светобоязнь, слезотечение, ощущение инородного тела и так далее. Но могут быть и другие - с проявлением лор-заболеваний. Также аллергию могут сопровождать слабость, недомогание, ощущение усталости, головная боль, снижение слуха, нарушение обоняния и так далее. Хочу сказать, что аллергия коварна тем, что может трансформироваться в астму. Поэтому никакого самолечения, нужно обязательно обращаться к аллергологу.

- А можно ли ее перепутать с коронавирусом?

- Это вопрос, с которым мы сейчас часто встречаемся. Кто-то говорит, что для коронавируса характерна повышенная температура, однако у 10 процентов ее может и не быть, а могут быть просто кашель, усталость, в тяжелых случаях отдышка. Безусловно, все это напоминает симптомы сезонной аллергии. Но есть и нюансы. Например, при пыльцевой аллергии пациенты начинают тереть глаза и часто сморкаться, а это недопустимо в нынешних условиях. Мы находимся в непростой ситуации пандемии коронавируса, и здесь важно быть очень настороженными и выполнять все рекомендации Всемирной организации здравоохранения: часто мыть руки, чихать в рукав, использовать одноразовые салфетки, которые нужно сразу же утилизировать. И еще важно сразу принять антигистаминный препарат, который назначит врач. Необходимо и разобщение с аллергеном. Как правило, при пыльцевой аллергии внутри дома симптомы уменьшаются. Если этого не произошло, нужно обязательно вызывать врача, чтобы тот поставил диагноз и назначил своевременное лечение.

- Как нехватка воздуха и солнечного света при самоизоляции отражается на иммунитете человека?

- Можно утверждать, что практически не отражается, так как это не те факторы, которые могут значительно повлиять на иммунную систему. Конечно, это при условии сохранения физической активности, проветривания помещений и полноценного питания со сбалансированным составом белков, жиров и углеводов. Увлекаться диетами - несвоевременный шаг сейчас. Есть еще один фактор - стресс, который сам по себе влияет на иммунитет. Так что не подвергайтесь излишней панике. Еще раз повторю: наша иммунная система достаточно мощная и саморегулирующаяся. Так что самоизоляция не тот фактор, даже при вынужденной гиподинамии и отсутствии длительных прогулок на воздухе, который может значительно отразиться на иммунитете. При этом если у человека есть склонность к аллергии, то нахождение дома при отсутствии возможности поменять климатогеографическую зону остается вынужденной и достаточно действенной рекомендацией.

При этом важно помнить, что скопление и концентрация домашней пыли, домашнего клеща могут вызвать обострение аллергии. Поэтому необходимо использование чехлов для мягкой мебели, книги нужно хранить в застекленных шкафах, а мягкие игрушки регулярно стирать. И, конечно, сейчас, как никогда, важна постоянная ежедневная уборка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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