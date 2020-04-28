Бесстрашие или усталость: Число заболевших коронавирусом на Дону растет, а народ гуляет

Режиму самоизоляции скоро месяц. Он введен с 31 марта. Но соблюдать его ростовчане стали не так строго. Если в первые дни городские проспекты были пусты, автобусы ездили с несколькими пассажирами на борту, а на улицах можно было встретить редких прохожих в масках, то теперь все иначе, особенно в выходные. Люди гуляют с детьми и без них, медицинские маски почти исчезли с лиц, машины бороздят улицы и даже создают мини-пробки на светофорах, а автобусы едут один за другим. В общем, жизнь кипит. Что это - бесстрашие или усталость? Обсудили эту тему с нашими экспертами в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов».

64 СЛУЧАЯ ЗА СУТКИ

Ростовская область вошла в список регионов, которые меньше всего боятся коронавируса. В первой тройке - Приморский край, Иркутская и Новосибирская области. А вот наш регион попал на четвертую строку Топ-10. Об этом рассказали эксперты страховой и банковской отрасли. Так, если в целом по стране пандемия вызывает тревогу у 80,5%, то 14,5% опрошенных заявили, что они вообще не беспокоятся из-за коронавируса.

К слову, в донской столице в последние дни индекс самоизоляции составил 2,3 балла из пяти. И это, согласитесь, многовато. При этом официальная статистика неумолима. По последним данным, на Дону коронавирусом заболели 778 человек. Известно о 64 новых случаях за сутки. Есть погибшие. На стационарном лечении находятся 145 человек. В тяжелом состоянии пять пациентов.

- Несколько человек из моего окружения заболели этой заразой, - рассказал наш постоянный радиослушатель Владимир Александрович. - Это очень опасная болезнь, не простуда и не насморк, как некоторые пытаются убедить. Мои знакомые говорят, что приходится пить по 20-30 таблеток в сутки, желудок еле выдерживает такие нагрузки, температура высокая, и при этом состояние тяжелейшее. Хотите рисковать - выходите, но тогда и риск заразиться возрастает многократно.

ОТКРЫЛИ СЕЗОН ШАШЛЫКОВ

Справедливости ради стоит отметить, что такая ситуация не только в Ростове-на-Дону. Как рассказали наши коллеги в Краснодаре, у них тоже введен карантинный режим.

- Люди откровенно устали, их на улицах все больше, - рассказал журналист «КП» - Кубань» Егор Казаков. - Многие на минувших выходных поехали к речке и в лесополосы на шашлыки, хотя подъездные дороги к ним были перекопаны. Но народ пробирался туда пешком. В итоге за порядком следили и конные патрули. Было выписано более 200 штрафов. Многие хотят, чтобы все закончилось.

В Ставрополе тоже режим самоизоляции. В Пятигорске уже вторую неделю объявлен двухнедельный карантин. При этом в крае на улицах немало людей, а утро минувшего понедельника даже началось с пробок. Кстати, с 30 апреля местные власти там пообещали открыть парикмахерские и салоны красоты. И это, конечно, еще добавит народу на улицах.

Опасность заражения сохраняется.Фото: Олег ЗОЛОТО

РУССКОЕ АВОСЬ И БЕСПЕЧНОСТЬ

В чем кроется причина такого поведения, рассказала ростовский психолог Полина Шаповалова.

- Я бы указала комплекс причин, - говорит специалист. - С психологической точки зрения, мы уже пережили первую фазу реакции на стресс, которая сопровождается тревогой, паникой и шоком. И сейчас находимся на второй - это фаза адаптации или сопротивления, когда организм частично приспосабливается к стрессу и начинает функционировать в новых условиях. То есть мы поняли: есть опасность коронавируса и риск заражения, но внутренне даем себе как бы послабление режима. Но есть и третья фаза - истощение, когда организм находится в состоянии длительного стресса, а все его режимы в состоянии нагрузки. И, как следствие, механизмы ослабевают. Не хотелось бы, чтобы мы перешли к этой стадии.

- Почему тогда горожане не соблюдают режим самоизоляции?

- Немалую роль, на мой взгляд, играет раздувание информации в сети. Некоторые пишут, что коронавирус не страшнее обычной простуды, а люди верят и выходят на улицу. Это наше русское авось и беспечность, что зараза далеко и нас не затронет. А противоречивость информации играет большую роль. Состояние неопределенности и непонимание того, что происходит, - большой стресс для человека. Ведь и в нацистских лагерях, когда пленных помещали в состояние неопределенности, ломались даже самые сильные люди, занимавшие офицерские должности. Они просто не выдерживали стресса. Так и сейчас: некоторые не знают, кому верить, и выходят из дома. Кроме того, в семьях, которые до этого были в сложных взаимоотношениях, ситуация обострилась. И тогда люди просто выходят на улицу, чтобы снизить градус напряжения. Ну, и конечно, одиночество, которое сейчас более остро ощущается. Находиться в четырех стенах одному очень тяжело. Плюс экономические причины - кредитные обязательства, например. Многие устали, так как никогда не сталкивались с такой ситуацией - просидеть дома месяц.

ШТРАФЫ МЕНЬШЕ, НО САМОИЗОЛЯЦИЯ НУЖНА

Но, может, причина прогулок скрывается еще и в денежном вопросе? Адвокат Адвокатской палаты Ростовской области, кандидат юридических наук Юлия Биелич рассказала, что Верховный суд пояснил, кого и как можно призывать к ответственности из-за нарушения режима самоизоляции.

- Раньше была практика по той статье, по которой размер штрафа больше, - сообщила юрист. - Однако Верховный суд разъяснил, что это неправильно. Если, к примеру, человек отошел от дома дальше, чем на 100 метров, статья должна быть другая - 20.6 Кодекса об административных правонарушениях, штраф по которой составляет от 1 до 30 тысяч рублей максимум или вынесение предупреждения. Раньше штрафы нередко выписывали по статье 6.3 КоАП, по которой размер штрафа составляет от 15 до 30 тысяч.

По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, снятие ограничений в нашем регионе зависит только от того, как люди соблюдают режим самоизоляции. Именно соблюдение режима поможет максимально сократить режим ограничения.

С ним согласна и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Все мы привыкли к свободе передвижения, общению, посещению друзей, - в начале апреля в эфире радио «КП» рассказала Татьяна Юрьевна. - Но мы должны понимать, что вирус очень коварен, а человек, который общался с носителем, может принести его в дом своих родителей, бабушек и дедушек. А чтобы прервать цепочку передачи вируса, ничего другого, как режим самоизоляция, мир не придумал.

СКАЗАНО!

«Мы просим граждан находиться дома»

Анна Пилявская, начальник управления культуры Ростова-на-Дону:

- В ведомстве управления культуры города находятся семь парков, и они закрыты до особого распоряжения губернатора области. Мы просим граждан находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.