2020-04-28T17:33:39+03:00
Коронавирус Covid-19

"Люди с этими заболеваниями находятся в группе риска": главный кардиохирург России по ЮФО Александр Дюжиков рассказал, что может вызвать осложнения при коронавирусе

В эфире радио "Комсомольская правда" профессор медицины также объяснил, какие сферы нашего здравоохранения нужно развивать в первую очередь
Дадаян Давид
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Александр Дюжиков - главный кардиохирург РФ по ЮФО и руководитель Ростовского областного Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургииАлександр Дюжиков - главный кардиохирург РФ по ЮФО и руководитель Ростовского областного Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии
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Главный кардиохирург России по Южному Федеральному Округу Александр Дюжиков в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о том, какие сферы здравоохранения требуют развития и как бороться с коронавирусом в сегодняшних реалиях. Кроме этого, профессор медицины перечислил заболевания, провоцирующие осложнения у инфицированных пациентов.

Александр Дюжиков - настоящий светила медицины. За его плечами огромный опыт работа хирургом. Он практик и знает свою область не по наслышке. Регалии можно перечислять долго, но, главное, Дюжиков - руководитель областного центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

В разговоре с ведущим нашего радио профессор обратил внимание, что наше здравоохранение необходимо развивать, чтобы еще качественней оказывать нуждающимся помощь.

- Здравоохранение нужно воспитывать, в плане создания необходимых условий для своевременного выявления заболевания и его профилактики. Тогда и вирус никакой будет не страшен. Заболевание будет проще предотвратить, - отметил Александр Дюжиков.

Кроме этого, доктор медицинских наук объяснил, что именно вызывает осложнения при "чуме 2020". Среди прочего - это заболевания, которым подвержено абсолютно большинство россиян.

- Сердечно-сосудистая и онкологическая патология - это 80 % всей смертности в России. Сегодня, в период распространения новой коронавирусной инфекции, люди с этими заболеваниями в группе риска и требуют особенного внимания. Эти пациенты в период карантинных мероприятий подвергаются риску различных осложнений. Может возникнуть нарушение кровообращения в легких, головном мозге, сердце, - поделился знаниями профессор.

Главный кардиохирург России по ЮФО Александр Дюжиков рассказал, что может вызвать осложнения при коронавирусе

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Весь разговор с Александром Дюжиков вы можете послушать на сайте радио "Комсомольская правда". Слушайте нас ежедневно на 89,8 ФМ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Люди с этими заболеваниями находятся в группе риска": главный кардиохирург России по ЮФО Александр Дюжиков рассказал, что может вызвать осложнения при коронавирусе
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