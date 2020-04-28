"Люди с этими заболеваниями находятся в группе риска": главный кардиохирург России по ЮФО Александр Дюжиков рассказал, что может вызвать осложнения при коронавирусе

Главный кардиохирург России по Южному Федеральному Округу Александр Дюжиков в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал о том, какие сферы здравоохранения требуют развития и как бороться с коронавирусом в сегодняшних реалиях. Кроме этого, профессор медицины перечислил заболевания, провоцирующие осложнения у инфицированных пациентов.

Александр Дюжиков - настоящий светила медицины. За его плечами огромный опыт работа хирургом. Он практик и знает свою область не по наслышке. Регалии можно перечислять долго, но, главное, Дюжиков - руководитель областного центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

В разговоре с ведущим нашего радио профессор обратил внимание, что наше здравоохранение необходимо развивать, чтобы еще качественней оказывать нуждающимся помощь.

- Здравоохранение нужно воспитывать, в плане создания необходимых условий для своевременного выявления заболевания и его профилактики. Тогда и вирус никакой будет не страшен. Заболевание будет проще предотвратить, - отметил Александр Дюжиков.

Кроме этого, доктор медицинских наук объяснил, что именно вызывает осложнения при "чуме 2020". Среди прочего - это заболевания, которым подвержено абсолютно большинство россиян.

- Сердечно-сосудистая и онкологическая патология - это 80 % всей смертности в России. Сегодня, в период распространения новой коронавирусной инфекции, люди с этими заболеваниями в группе риска и требуют особенного внимания. Эти пациенты в период карантинных мероприятий подвергаются риску различных осложнений. Может возникнуть нарушение кровообращения в легких, головном мозге, сердце, - поделился знаниями профессор.

Главный кардиохирург России по ЮФО Александр Дюжиков рассказал, что может вызвать осложнения при коронавирусе 00:00 00:00

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