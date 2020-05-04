Фронтовая собака – большой помощник на передовой во время войны

Мало кто знает, но во времена Великой Отечественной войны на передовую вместе со своими хозяевами отправилось 70 000 служебных собак. Собаки-санитары, собаки-связисты, собаки-разведчики. В основу рассказа вошли подлинные истории 7-ми самых известных собак – героев Великой Отечественной войны!

Предлагаем посмотреть видео-экскурсию по шести диорамам Музея Победы в Москве. Это один из ведущих военно-исторических музеев мира.