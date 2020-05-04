2020-05-05T13:40:29+03:00
Общество

Фронтовая собака – большой помощник на передовой во время войны

Посмотрите познавательную экскурсию по залам Музея Победы
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Экскурсия «По следам фронтовой собаки»Экскурсия «По следам фронтовой собаки»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Мало кто знает, но во времена Великой Отечественной войны на передовую вместе со своими хозяевами отправилось 70 000 служебных собак. Собаки-санитары, собаки-связисты, собаки-разведчики. В основу рассказа вошли подлинные истории 7-ми самых известных собак – героев Великой Отечественной войны!

Предлагаем посмотреть видео-экскурсию по шести диорамам Музея Победы в Москве. Это один из ведущих военно-исторических музеев мира.

По следам фронтовой собаки.Проект #Москвастобой. Видео: Комитет по туризму города Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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