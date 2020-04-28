Прохладно и дождливо будет в донской столице 28 апреля

Нестабильная погода будет стоять в Ростове сегодня, 28 апреля. С утра будет солнечно, но прохладно, а после полудня потеплеет, но польет дождь. Зато большинство горожан при таком раскладе все-таки останутся дома.

В утренние часы в городе будет довольно прохладно - +5...+7 градусов, днем температура поднимется выше - до +13...+16 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +9...+14. В середине дня синоптики пообещали дождь, но он будет небольшим и кратковременным. С утра погода будет солнечной, но после дождя и до конца дня сохранится облачность.

Ветер сегодня сменит два направления - юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 6-14 метров в секунду. На дорогах водителей сегодня не ожидает никаких неприятностей и видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня будет расти с невероятной скоростью - с 751 до 756 миллиметров ртутного столба. Этот стремительный рост незамедлительно скажется на состоянии метеочувствительных людей. Относительная влажность воздуха будет держаться в пределах от 34 до 77%. Магнитных бурь сегодня не ожидается.

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