Власти Ростова определили принципы территориального развития города

Администрация Ростова-на-Дону готовится к внесению корректировок в генеральный плана территориального развития донской столицы на период до 2025 года.

Как сообщил градоначальник Алексей Логвиненко на рабочем совещании с главой региона Василием Голубевым, до конца мая будет объявлен конкурс на разработку проекта изменений генплана. На корректировку документа в городском бюджете выделили 9,5 млн рублей. Полностью работу над проектом завершат до конца года.

- Изменения в генеральный план, запланированные на текущий год, вызваны необходимостью решения важных для города градостроительных задач. Это прежде всего, формирование оптимальной организации пространства с учетом потребностей сегодняшнего времени, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для жизнедеятельности и привлечения инвестиций, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко сообщил, что изменения в генплан обусловлены градостроительными задачами. Фото: rostov-gorod.ru

Администрация Ростова уже определила общие принципы территориального развития мегаполиса на ближайшие годы. В соответствии с ними в исторической части донской столицы будет введены строгие ограничения по высотности новых зданий, а также наложен категорический запрет на точечную застройку.

Также при развитии новых микрорайонов планируется строительство соцобъектов. В Северном жилом массиве есть планы по созданию школы и детского сада, в Суворовском микрорайоне предлагается внести коррективы в улично-дорожную сеть, чтобы дети могли безопасными путями добираться до образовательных учреждений.

Кроме того, власти донской столицы предлагают включить в обновленный генплан строительство Дворца спорта «Гандбол - Арена», вокруг которого появится общественная спортивная территория.

Донской губернатор Василий Голубев призвал властей города обсуждать изменения в генплан с жителями. Фото: rostov-gorod.ru

Рассматривается также проект, касающийся строительства канатной дороги, которая соединит правую сторону донской столицы с парком Левобережным. Впрочем, дальнейшее развитие получит и сама левобережная часть города. В частности, здесь планируют построить аквапарк, каток и поставить аттракционы для юных горожан.

Губернатор Ростовской области обратил особое внимание на то, что любые изменения в генплан донской столицы необходимо согласовывать с ее жителями. Для этого он порекомендовал руководству города прислушиваться к мнению граждан.

- Вы должны четко понимать, как оценивают жители наиболее значимые проекты. Учитываете ли вы интересы горожан при разработке новых проектов? Например, создание общественных территорий, куда люди могут прийти отдохнуть, заняться спортом. Если да, то жители Ростова поддержат ваши предложения, - выразил уверенность Василий Голубев.

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