2020-04-28T17:13:55+03:00
Политика

Власти Ростова определили принципы территориального развития города

Коррективы в генплан донской столицы обсудят с жителями
Юрий ПОЗДНЯК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полностью работу над проектом генплана Ростова завершат до конца года. Фото: rostov-gorod.ruПолностью работу над проектом генплана Ростова завершат до конца года. Фото: rostov-gorod.ru
Изменить размер текста:

Администрация Ростова-на-Дону готовится к внесению корректировок в генеральный плана территориального развития донской столицы на период до 2025 года.

Как сообщил градоначальник Алексей Логвиненко на рабочем совещании с главой региона Василием Голубевым, до конца мая будет объявлен конкурс на разработку проекта изменений генплана. На корректировку документа в городском бюджете выделили 9,5 млн рублей. Полностью работу над проектом завершат до конца года.

- Изменения в генеральный план, запланированные на текущий год, вызваны необходимостью решения важных для города градостроительных задач. Это прежде всего, формирование оптимальной организации пространства с учетом потребностей сегодняшнего времени, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для жизнедеятельности и привлечения инвестиций, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко сообщил, что изменения в генплан обусловлены градостроительными задачами. Фото: rostov-gorod.ru

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко сообщил, что изменения в генплан обусловлены градостроительными задачами. Фото: rostov-gorod.ru

Администрация Ростова уже определила общие принципы территориального развития мегаполиса на ближайшие годы. В соответствии с ними в исторической части донской столицы будет введены строгие ограничения по высотности новых зданий, а также наложен категорический запрет на точечную застройку.

Также при развитии новых микрорайонов планируется строительство соцобъектов. В Северном жилом массиве есть планы по созданию школы и детского сада, в Суворовском микрорайоне предлагается внести коррективы в улично-дорожную сеть, чтобы дети могли безопасными путями добираться до образовательных учреждений.

Кроме того, власти донской столицы предлагают включить в обновленный генплан строительство Дворца спорта «Гандбол - Арена», вокруг которого появится общественная спортивная территория.

Донской губернатор Василий Голубев призвал властей города обсуждать изменения в генплан с жителями. Фото: rostov-gorod.ru

Донской губернатор Василий Голубев призвал властей города обсуждать изменения в генплан с жителями. Фото: rostov-gorod.ru

Рассматривается также проект, касающийся строительства канатной дороги, которая соединит правую сторону донской столицы с парком Левобережным. Впрочем, дальнейшее развитие получит и сама левобережная часть города. В частности, здесь планируют построить аквапарк, каток и поставить аттракционы для юных горожан.

Губернатор Ростовской области обратил особое внимание на то, что любые изменения в генплан донской столицы необходимо согласовывать с ее жителями. Для этого он порекомендовал руководству города прислушиваться к мнению граждан.

- Вы должны четко понимать, как оценивают жители наиболее значимые проекты. Учитываете ли вы интересы горожан при разработке новых проектов? Например, создание общественных территорий, куда люди могут прийти отдохнуть, заняться спортом. Если да, то жители Ростова поддержат ваши предложения, - выразил уверенность Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика максимальной прозрачности: первый год градоначальника Алексея Логвиненко

Транспарентность, исполнение взятых обязательств и жесткий контроль за качеством работы чиновников – как драйверы позитивных перемен в Ростове-на-Дону при новом сити-менеджере (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове на железнодорожном вокзале поставили дозаторы с антисептиками для рук
Свыше двух миллионов рублей могут заплатить нарушители самоизоляции на Дону
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди купил по скидке курорт в Греции
Сломавший ногу футболист Дмитрий Тарасов с женой от скуки залез на крышу
В администрации Батайска у начальницы экономического отдела был поддельный диплом
Ростовчанин лишился денег из-за сим-карты
Более двух тысяч волонтеров помогают пенсионерам Ростовской области во время самоизоляции
На стадионе "Ростов-Арена" обновили газон
Василий Голубев рассказал, как будут снимать режим самоизоляции на Дону
Истребители в небе: над Ростовом провели репетицию воздушной части парада Победы
Крупная змея в ЗЖМ Ростова-на-Дону напугала горожан
Жители Ростовской области обратились за помощью к спасателям в «Службу-112» 10 миллионов раз
В Ростове нашли поджигателя Кумженской рощи
Дончанка обокрала знакомого на 30 тысяч рублей
Житель Ростовской области может отправиться в тюрьму на два года за ловлю рыбы
Срочная новость: в Ростове на ЦГБ сотрудники ГИБДД проверяют разрешения у водителей
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 апреля 2020 года: где и когда
Власти региона рассказали, как получить выплату в пять тысяч рублей на ребенка
Хорошие новости: дети рисуют безопасный труд своих родителей в Ростовской АЭС
О приближающемся к Земле астероиде рассказал ученый ЮФУ
В небе над Ростовом заметили военные истребители
Под Ростовом военный госпиталь вскоре начнет принимать больных с коронавирусом
Жительница Ростовской области спаслась от изнасилования благодаря бойцовским навыкам
Пост заместителя главы администрации Новочеркасска заняла Елизавета Жиркова
Дончанка лишилась крупной суммы денег из-за мошенника
Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 104 ребенка