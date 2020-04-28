Магомед Дарсигов: В будущем общественный транспорт Ростова должны ставить в пример другим городам!

Тема транспорта - одна из самых неоднозначных в Ростове-на-Дону. Еще в 2018-м долгими ожиданиями и очередями на остановках горожане испытали на себе первые результаты транспортной реформы.

Хотя цель и была благая - кардинальным образом улучшить пассажирское сообщение и обновить подвижной состав. Работу над ошибками уже провели. Систему отладили, в том числе благодаря опытным транспортникам. Один из них - председатель совета директоров АО «Автотранспортное предприятие №5» Магомед Дарсигов, вошедший тогда в созданную донским губернатором специальную комиссию и помогавший привести в рабочее состояние общественный транспорт города. Сейчас Магомед Бесланович принял решение баллотироваться в депутаты городской думы Ростова-на-Дону. Он уверен, что сможет принести пользу жителям города своим опытом и знаниями, возможностями и ресурсами.

ПЕРЕВЕРНУЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОРОЖАН

За плечами Магомеда Дарсигова огромный практический опыт. В начале 2000-х он устроился в АТП-5 - крупное ростовское предприятие, специализировавшееся с 1959 года на грузоперевозках. И здесь выпускник с красным дипломом РИНХа, кандидат экономических наук проявил себя стратегом - переориентировал деятельность АТП на пассажирские перевозки.

Именно в тот период были закуплены первые для города шведские автобусы «Сканиа», которые перевернули представление горожан о том, каким должен быть общественный транспорт. Ведь на смену устаревшим советским, зачастую убитым автобусам приходили комфортные импортные.

Уже с 2003 года, когда Магомед Бесланович возглавил АТП-5, начали приобретать и первые ЛИАЗы.

- По началу какая-то разница в качестве между нашими автобусами и импортными, конечно, ощущалась, - признается собеседник. - Но я был уверен, что надо давать шанс отечественному производителю. Если у наших заводов не будет заказов, то какого тогда развития в нашей стране стоит ожидать?

Когда ЛИАЗы встали на ростовские маршруты и прошли испытание жизнью, Дарсигов стал предъявлять заводу-изготовителю вполне конкретные требования в плане улучшения автобусов. И сегодня, по его словам, они уже вполне сопоставимы с иностранными аналогами.

Дальше - больше: улучшение качества пассажирских перевозок положительно повлияло и на безопасность движения и на экологическую составляющую нашего города. Так, в рамках государственной программы РФ «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива в целях снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения» АТП-5 полностью проводит в 2018-2019 годах обновление подвижного состава и приобретает 180 абсолютно новых автобусов, половина из которых работает на газе, остальные оборудованы двигателями ЕВРО-5.

Тема транспорта - одна из самых неоднозначных в Ростове-на-Дону. Фото:из архива героя публикации

НУЖНЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

На тему затеянной два года назад транспортной реформы у Магомеда Дарсигова всегда было свое мнение.

- Я предупреждал, что транспортная реформа провалится! - в который раз говорит он. - Объяснял ее инициаторам, что они идут не в том направлении. Что нужно корректировать маршруты, а не ломать их и рисовать новые. Нельзя было убирать с рынка и наших ростовских автотранспортников - тех, кто болел за город душой и в трудные годы поднимал общественный транспорт!

В итоге - сокращение многих оказавшихся важных для ростовчан маршрутов, неправильное распределение количества автобусов на оставшиеся направления, большие паузы в ожидании и, как результат, недовольство пассажиров. Тогда глава региона Василий Голубев назвал реформу «неудачным экспериментом». Он же создал специальную комиссию, задача которой - исправить ситуацию.

В нее вошел и Магомед Дарсигов. Он был уверен: транспортная реформа должна была охватывать всю линейку общественного транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы и городскую электричку. А маршруты должны связывать разные части города, дополнять друг друга, усиливать в каких-то направлениях транспортный поток.

И хотя транспортная ситуация в городе заметно улучшилась, проблемы остаются. Это и вопросы нехватки квалифицированных водителей, и не до конца контролируемая работа выделенных полос общественного транспорта, и другие. И все они требуют грамотных и профессиональных решений, в том числе нормативных. А это компетенция городской думы Ростова. Магомед Дарсигов намерен решать эти вопросы через думу, став муниципальным депутатом.

По его мнению, депутатские полномочия усилят возможности донести свою точку зрения, повлиять на текущее положение в транспортной сфере и, наконец, предложить уже сейчас важнейшие инициативы для того, чтобы ростовчане ощутили качественные изменения в пассажирских перевозках.

- В будущем общественный транспорт Ростова должны ставить в пример другим городам! - уверен Магомед Бесланович.

«ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ - ВСЕГДА СТАРАЮСЬ ПОМОЧЬ»

При этом кандидат прекрасно понимает, что заниматься ему придется и проблемами своего избирательного округа №5 - это центр Северного жилого массива. Как член партии «Единая Россия» с 2007 года Дарсигов уже не первый год проводит работу на Северном в рамках партийных проектов.

- Как и все остальные, вижу проблемы, - делится собеседник. - Их много - как глобальных, так и мелких. Например, 16-я поликлиника: давно пора открывать ее филиал в другой части Северного. Или проблема парковок: нужны стимулы для инвесторов, чтобы бизнес строил многоуровневые паркинги. Но, конечно, люди в первую очередь ждут от депутата поддержки их инициатив, как правило, небольших: поставить новую детскую или спортивную площадку, обрезать сухие ветки деревьев, получить бюджетное финансирование на благоустройство сквера у дома. Если меня поддержат жители, я намерен добиваться не просто точечных решений в округе, а неких системных, для чего буду собирать наказы и жалобы с мест, чтобы составить полную картину.

Кроме того, мастер спорта по дзюдо и рукопашному бою Магомед Дарсигов личными средствами и участием помогает еще и в реализации федерального партийного проекта «Детский спорт». Им был организован турнир по мини-футболу «Единство наций». Под его личным патронажем находятся Ростовское региональное отделение Общероссийской организации каратэ сетокан и детский дом №10. Он поддерживает различные мероприятия проекта «Культура малой родины» и финансирует отдельные партийные инициативы «Единой России» по защите детства, помощи сиротам, инвалидам, помогает старшему поколению. Но никогда не говорит об этом во всеуслышание.

- Не люблю публичности и лишнего пиара, как это порой происходит у нас, - признается он. - Если есть возможность или когда просят о чем-то важном, я всегда стараюсь помочь.

НАША СПРАВКА

Магомед Дарсигов родился 8 июня 1973 года в Грозном. Отец - крановщик-строитель, мама - учитель. Окончил среднюю школу в Назрани с серебряной медалью, а в 1995 году - с красным дипломом Ростовский институт народного хозяйства (РИНХ), доктор экономических наук. Более 15 лет входит в состав совета директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону, с 2016 года он его председатель. Имеет городские, региональные и федеральные награды.