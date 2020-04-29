В Ростовской области еще 86 человек заболели коронавирусом

29 апреля стало известно, что в Ростовской области выявили еще 86 случаев заражения коронавирусом. Всего в донском регионе инфекцию подхватили уже 864 человека. По данным регионального правительства, 58 человек выздоровели, и трое - скончалось.

Абсолютное большинство новых заболевших - из Ростова-на-Дону - 32 пациента. Остальные из 19 городов и районов области. У всех болезнь проходит по разному. Кто-то переносит вирус почти бессимптомно, а у других пошли осложнения.

Так на стационарном лечении пребывают 155 человек. В тяжелом состоянии - шесть человек. За время время пандемии специалисты обследовали почти 30 тысяч жителей Дона.

Ситуация по всей России остается не утешительной. За последние 24 часа выявили еще 5841 случаев заражения. С начала пандемии заболели почти 99 399 человек, выздоровели - 10286, а скончались - 972 пациента.

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