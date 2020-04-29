«Мы помним и городимся!»: ростовские блогеры вспоминают своих героев Победы

Приближается знаменательная дата - 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В этот день принято чествовать тех, кто ценой великих жертв подарил нам мирное небо над головой. Летят годы, ветераны уходят, но память об их подвигах не ослабевает. И это во многом благодаря общенациональному движению «Бессмертный полк». К сожалению, из-за пандемии коронавируса многие в этом году будут лишены возможности пройти маршем с портретами своих дедов и прадедов. Но шествие решено провести онлаин. Сначала об этом сообщил в своем Инстаграме донской губернатор, заменив собственный портрет в профиле на фото своего деда Максима Савельевича Юрова. Инициативу поддержали волонтеры, депутаты и общественники, принимающие участие в отборе «Единой России» будущих кандидатов на выборах в городскую думу Ростова.

Павел Кузьмин уже сменил свою фотографию на портрет дедушки по материнской линии - Ройдимара Анатольевича Сафронова.Фото: Личный архив героя публикации

«ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ БЫЛО БЫ НЕПРАВИЛЬНО»

- «Бессмертный полк» - замечательная акция, которая родилась в народе, - говорит Павел Кузьмин, который выдвинулся на внутрипартийные выборы по избирательному округу №10, расположенному в Кировском районе донской столицы. - В нынешнем году у нас нет возможности пройти 9 Мая по улицам Ростова-на-Дону с портретами дедов. Но отказываться от проведения «Бессмертного полка» в юбилей Победы было бы неправильно. Мы помним и гордимся нашими близкими! Поэтому полностью поддерживаю инициативу о переносе акции в режим онлайн.

В соцсетях ростовчанин уже сменил свою фотографию на портрет дедушки по материнской линии - Ройдимара Анатольевича Сафронова.

- Он служил механиком в авиации Балтийского флота, - рассказал Павел Кузьмин. - Ремонтировал самолеты, которые поддерживали операции военных кораблей. Кстати, как и День Победы, годовщина создания Балтийского флота приходится на май. 18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок под личным командованием Петра I одержала первую в истории русского военного флота победу над шведами.

Другой дед кандидата - Илья Федорович Кузьмин - воевал в пехоте, был ранен осколком во время боевых действий в Европе.

Павел Кузьмин пообещал своим подписчикам рассказать еще больше о своих предках-фронтовиках ближе к 9 Мая.

Родные Ларисы Зубаревой (слева направо): Григорчук Григорий Павлович, Влас Тимофеевич Соколов и его сыновья Александр и Василий.Фото: Личный архив героя публикации

«СЛЫШАЛА ОТ ДЕДА ИСТОРИИ ОБ ОБОРОНЕ РОСТОВА»

Историю своей семьи поведала и депутат городской думы Ростова-на-Дону Лариса Зубарева.

- В моей семье 9 Мая - один из главных праздников, - поделилась она. - Истории и фотографии военного времени - главная ценность нашего семейного архива. Мне повезло вживую услышать от прадеда истории об обороне Ростова, отступлении наших войск, боях на Миус-фронте. Мне тогда, правда, было совсем немного лет, и я часто плакала, потому что видела слезы у своей мамы.

Ее прадед Григорий Григорчук - ветеран двух войн: Финской и Великой Отечественной. Родился 11 января 1903 года в селе Глубочек Винницкой области. А в 18 лет уехал из дома, куда больше не вернулся. Григорий Павлович служил в кавалерийском полку в Новочеркасске, а в первые дни Второй мировой был призван в строительные войска. Восстанавливал железнодорожные мосты и переходы. После эвакуации из Ростова был переброшен на Кавказ, где воевал и был ранен. А после войны восстанавливал разбитые железные дороги. Дожил до 85 лет.

- За семейным застольем дедушка часто рассказывал о том, как вывозили оборудование и запасы перед отступлением наших войск, как в Дону топили продукты, чтобы они не достались фашистам, - рассказывает депутат.

По отцовской линии Ларисы Зубаревой поучаствовали в войне все мужчины: отец и два сына Соколовы, уроженцы Шахт. Глава семьи Влас Тимофеевич в Первую мировую служил фельдшером на фронте, а в Великую Отечественную – военврачом. Работая в прифронтовых госпиталях, прошел от Дона до Дуная. Его старший сын Александр погиб летом 1943 года в боях под Матвеево-Курганом, а младшего Василия не взяли в армию и оставили работать в шахте, тогда он был главным конструктором, а после освобождения Ростова от фашистов участвовал в ее восстановлении.

Многие годы депутат Сергей Смирнов по крупицам собирает информацию о своем прадедушке Гапекине Лукьяне Романовиче.Фото: Личный архив героя публикации

ВНУК ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ ДЕДА

А вот ростовский единоросс Сергей Смирнов по рассказам своего дедушки собрал информацию о прадеде, пропавшем без вести в первые месяцы Великой Отечественной. Мечтой всей жизни Владимира Лукьяновича было найти больше информации о папе. И с самого детства будущий депутат слышал рассказы о том, кого никогда не видел.

- Мой прадедушка Гапекин Лукьян Романович, - рассказывает правнук, - был призван на военную службу рядовым в ноябре 1938-го из Неклиновского района. Служил в составе экипажа танка, скорее всего, Таганрогского военного гарнизона. Должен был демобилизоваться сержантом в 1941-м, но в июне началась война, и демобилизация была отменена для всех, кто служил срочную службу. Дедушка попал на передовую. Линия фронта достаточно быстро переместилась на Дон и Донбасс.

- По тем крупицам, что удалось восстановить, - говорит депутат, - прадед участвовал в частях 9-й армии, в Донбасской операции. В первые дни операции прадедушка, с большой вероятностью, и погиб на Донбассе, хотя до сих пор числится пропавшим без вести. Это были первые месяцы войны, и поражение Красной армии было очень жестоким. Как вспоминали местные жители, концентрация огневой поддержки немцев была настолько мощной, что людей под этим шквальным огнем буквально разрывало на части. До победы оставалось ещё долгих 4 года…

У депутата есть предположения, почему прадед так и не был опознан:

- По воспоминаниям ветеранов, капсулы, в которых содержалась информация о солдате, выбрасывали перед боем. Было суеверие: кто ее с собой возьмет, с поля боя не вернется.

Родные Раджива Мирзалиева (слева направо): Владимир Антонович Франкович и Мирзахан Гаджимурадович Мирзалиев.Фото: Личный архив героя публикации

«НА БОЕВЫЕ ПОДВИГИ ВДОХНОВЛЯЛ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ»

В семье Раджива Мирзалиева о Великой Отечественной знают не понаслышке: оба деда прошли войну с первого до последнего дня.

Мирзахан Гаджимурадович Мирзалиев, дедушка по отцу, ушел на фронт в 1941-м. Был дважды контужен и несколько раз ранен. Вернулся с орденами и медалями.

- Служил в легендарной военной разведке, которая расшифровалась как СМЕРТЬ ШПИОНАМ, - рассказывает внук. - На его счету десятки выявленных диверсионных групп фашистов, которые забрасывались на территорию нашей Родины. Детали этих военных операций до сих пор находятся под грифом «совершенно секретно». Победу он встретил в Будапеште, но война продолжалась для него до 1952 года. В лесах советской Прибалтики он воевал с пособниками нацистов - «Лесными братьями», совершавшими диверсии в Латвии и Эстонии и терроризировавшими местное население.

А вот второй дедушка по линии матери - Владимир Антонович Франкович - начал войну на Донбассе, откуда и был родом. На войну отправился рядовым добровольцем, а победу встретил уже в Берлине в звании капитана Советской армии. Его забрасывали с разведзаданиями в осажденный немцами блокадный Ленинград. Был несколько раз ранен. В наградном листе значится: «Личным примером вдохновлял комсомольцев на боевые подвиги». За смелость и храбрость в боях с немецко-фашистскими захватчиками награжден орденом ВОВ I степени.

- Мама рассказывала, - вспоминает Раджив, - что дедушка никогда не кичился своими подвигами и наградами. А в День Победы они тихо собирались с однополчанами во дворе, поднимали, не чокаясь, солдатские металлические кружки, наполненные спиртом, и говорили всего один тост: «Лишь бы не было больше войны!»