Протаранил на машине десятки растений: ростовского каскадера осудили за выходку в стиле "бульдозер"

Ростовский каскадер продолжает радовать своих подписчиков все новыми трюками. За его спиной уже 43 смертельно-опасных представления, каждое из которых опубликовано на его странице в "инстаграме". Абсолютное большинство из них вызывают восторг, а иногда и откровенный ужас. Возникает только один вопрос: как этот парень до сих пор ходит на своих ногах? То он за рулем "Жигули" ныряет в прорубь с оврага, то делает мертвую петлю с трамплина или подлетает в воздух на десятки метров. Когда он без машины, жди еще большей опасности. Каскадер подтягивался на высоте 40 метров от земли и отжимался на гвоздях. Но на этот раз он действительно удивил и "расшатал" свою аудиторию. Можно сказать, что она раскололась на две части: одна - за каскадера, а другая - против.

Все дело в том, что Женя накануне опубликовал видео. На кадрах он за рулем "Лады", переделанной под кабриолет: без лобового стекла и крыши. На машине ростовчанин несется по заросшей кустами местности и сбивает все, что попадается ему на пути. Под напоротом автомобиля и педали газа стволы молодых деревьев не выдерживают и валятся на землю. Евгений делает два захода по участку, выбирая наиболее "зеленые" места. Сам ростовчанин заранее надел защитную экипировку, чтобы не пораниться о ветки.

Как только видео появилось в социальной сети, на каскадера обрушился шквал критики. Подписчики осудили действия парня. Многие оставили неодобрительные комментарии и напомнили ему, что портить природу - дело вредное.

- А кто-то эти растения сажал! - написал один подписчик.

- Зачем деревья ломаешь? Жалко, - оставила свое мнение другая девушка.

Так или иначе, а каскадер дал пояснения за свой поступок. Он успокоил всех, поведав важную деталь: участок готовится под застрой и на кадрах люди смогли увидеть необычный способ уничтожения дикой поросли. Как оказалось, это был не дикий вандализм, а полезное дело. Правда это или нет - решать вам, наши читатели. Факт в том, что за сутки видео набрало больше 45 тысяч просмотров. Люди оставили почти 360 комментариев.

chebotarev_evgeny Придумаи название к видео УЧАСТКИ ПОД ЗАСТРОЙ!!! УНИЧТОЖЕНИЕ ДИКОЙ ПОРОСЛИ!!!

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