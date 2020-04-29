2020-04-29T08:01:31+03:00
Общество

Тепло и солнечно: какая погода ожидает ростовчан 29 апреля

Теплый легкий ветерок только дополнить картину
Виктория Никитина
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В Ростове ощутимо потеплеетВ Ростове ощутимо потеплеетФото: "КП" Архив
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Ну как тут усидеть дома, когда ноги сами рвутся на улицу? Так и хочется погреться в лучах яркого солнца, почувствовать дуновение ветра в лицо, посмотреть, как после зимы оживает природа. Но увы... Дома предстоит провести еще ближайшие две недели и полюбоваться природой, а также понежится на солнышке можно будет только на балконе или, открыв настежь окошки.

В утренние часы будет довольно тепло +5...+9, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +15...+20. И немного похолодает к вечеру +12...+17. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная погода и осадков не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 4-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня встретит утренняя роса. Видимость в течение дня, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 91%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет слегка пониженным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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