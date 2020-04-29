Донскому гандбольному клубу могут отказать в праве стать сильнейшим в Европе

ГК «Ростов-Дон» рискует остаться без права побороться за звание сильнейшей команды в Европе. Дело в том, что 24 апреля исполнительный комитет ЕГФ принял постановление относительно проведения решающих матчей Лиги чемпионов 2019/20, в соответствии с которым четвертьфиналы главного клубного турнира континента в июне сыграны не будут.

Вместе с тем, исполком пока оставил в силе решение о том, что сам Финал 4-х все-таки проведут. По предварительным расчетам, его планируют организовать 5 и 6 сентября в Будапеште. Или позже, если этого будет требовать коронавирусная эпидситуация.

В сущности, есть несколько рабочих вариантов того, как именно определятся участники итогового квартета претендентов на престижный европейский трофей.

Ростовская команда попала в плей-офф турнира по спортивному принципу. Дончанки мечтают выиграть Лигу чемпионов. Фото: ГК "Ростов-Дон"

Например, в первом случае ЕГФ рассматривает возможность проведения четвертьфиналов в Будапеште вместе с Финалом 4-х по следующей схеме: 3 сентября четвертьфиналы, 5 сентября полуфиналы, а 6 сентября - матч за третье место и финал.

Если же Ф4 не получится провести в сентябре, то существует резервный вариант с розыгрышем трофея в октябре. Однако такой расклад из-за дефицита времени перед началом нового сезона точно отменит четвертьфинальные матчи, а сама «четверка» будет сформирована по принципу отбора двух лучших команд из групп основного раунда.

Напомним, что к ним относятся «Мец», «Эсбьерг», «Дьер» и «Брест». Как видите, ростовский клуб в такой ситуации останется вне игры и не сможет бороться за титул европейского чемпиона.

Такая удручающая перспектива вызвала резкую критику со стороны главного тренера донской команды и женской сборной России по гандболу Амброса Мартина. Испанский специалист заявил, что с точки зрения спортивного принципа нельзя лишать пробившихся в плей-офф команды права на участие в финале турнира.

Главный тренер клуба Амброс Мартин предложил провести Финал "восьми". Фото: ГК "Ростов-Дон"

- Мы сражались в Лиге чемпионов весь сезон. Было непросто, нам выпали сильные группы на обоих этапах. И по итогам основного раунда сразу три команды нашей группы набрали одинаковое количество очков, в ней не было явного победителя. Поэтому для меня самым справедливым и честным решением будет провести Финал «восьми» Лиги чемпионов, - выступил с предложением Амброс Мартин.

По его словам, в этом случае не имеет принципиального значения, когда будет сыгран Финал «восьми» - сентябре или октябре. Он считает, что тайминг не будет проблемой.

- Все будут понимать, что нам предстоит сыграть три матча за четыре дня, и все будут к этому готовы. Думаю, и остальные клубы не против такой опции, - уверен тренер ростовского клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские гандболистки стали победительницами чемпионата России в восьмой раз

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал победителем Суперлиги Париматч 2019/20. Сезон не стали доигрывать из-за распространения коронавируса. Такое решение было принято на исполкоме Федерации гандбола России (подробности)