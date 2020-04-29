Майские праздники 2020 в Ростове-на-Дону: В местах для пикников будут дежурить усиленные патрули

Майские праздники 2020 в Ростове-на-Дону: в городах Ростовской области будут нести дежурство противоэпидемические патрули, которые остановят возможный наплыв желающих прервать самоизоляцию и выйти на природу.

Такие меры по усилению контроля за соблюдением санитарных ограничений потребовал принять донской губернатор Василий Голубев на заседании координационного штаба региона по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно его распоряжению, в дни, оставшиеся до начала мая, правительство области вместе с муниципалитетами определят наиболее вероятные места для нежелательных пикников, на которые могут массово отправится люди из самоизоляции своих жилищ.

Интересно, что к традиционным местам отдыха, которые будут осматривать патрули, отнесли и дачи. Напомним, что ранее замгубернатора Михаил Корнеев сообщил, что побывать там на майские праздники разрешат, но с оговорками.

В состав патрулей, кроме сотрудников Роспотребнадзора и полиции, также войдут казаки и «представители других структур, имеющих опыт в охране правопорядка». Кем конкретно будут эти люди, не уточняется. Главной задачей патрульных станет профилактика нарушений требований самоизоляции и социального дистанцирования.

- Мы все на это должны обратить особое внимание. Если человек находится в садовом домике со своей семьей – это одно дело. Но если собираются компании на дачах, у водоемов, в лесах, то это недопустимо, - подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Глава региона также отметил, что для контроля за нарушителями самоизоляционного режима будет применяться авиационная техника. Вероятно, речь идет о квадрокоптерах.

- С представителями правоохранительных органов мы уже говорили об этом, принято решение, что будем работать с применением всех средств, в том числе авиационной техники, - заявил глава региона.

Отдельно Голубев напомнил о том, что с начала апреля на Дону действует режим повышенной пожароопасности. Запрещается разведение костров в лесных массивах. Нарушения этого режима, по его словам, тоже должны отслеживаться и пресекаться.

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