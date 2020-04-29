2020-04-29T16:13:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре пациента ростовского центра онкологии заболели коронавирусом

Отделение, где были выявлены инфицированные, закрыли на строгий карантин.
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 апреля 2020 года. Фото: НМИЦ онкологииКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 апреля 2020 года. Фото: НМИЦ онкологии
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Сегодня, 29 апреля, стало известно, что в ростовском национальном медицинском исследовательском центре онкологии выявлены 4 случая заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пациентов отделения нейроонкологии. Сейчас там введен строгий карантин со всеми сопутствующими ограничительными мероприятиями.

Информацию об этом сообщили на сайте онкцентра. По данным медучреждения, которое располагается в Нахичевани, из-за обнаружения заболевших COVID-19 в клиническом отделении корпуса №2 приостановлены госпитализация и выписка. Речь идет об отделениях пластический хирургии и онкологии, торакальной хирургии а также опухолей костей и мягких тканей.

На данный момент специалисты пытаются выяснить, с кем могли контактировать инфицированные. Врачи проводят тестирование на наличие коронавируса и берут анализы у персонала и пациентов центра.

Что касается зараженных, то их направили в госпиталь, который развернули в ЦГБ на улице Семашко. Сейчас с ними работают врачи. Они делают все необходимое для скорейшего выздоровления пациентов.

Тем временем, в Ростовской области выявлено уже 864 случая заражения COVID-19. Только за последние сутки заболели еще 86 человек. Официально известно о трех умерших от вируса. Выздоровело - 58 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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