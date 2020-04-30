2020-04-30T12:17:21+03:00
Общество

Жаркий солнечный день порадует ростовчан 30 апреля

Температура воздуха поднимется до +24 градусов
Виктория Никитина
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В Ростове будет тепло и солнечноВ Ростове будет тепло и солнечноФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Долгожданное тепло придет в донскую столицу, но как на зло в такую великолепную погоду приходится сидеть дома. Хотя некоторые на деле применяют высказывание: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". Но лучше все-таки на улицу не выходить, а погодкой полюбоваться с балкона.

В утренние часы будет уже довольно тепло +8...+10, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +17...+23. И немного похолодает к вечеру +13...+21. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная погода и осадков не предвидится.

Ветер сегодня сменит целых семь направлений: юго-западное и западное, южное, юго-восточное, восточное, северо-восточное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 3-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подкарауливать неприятности. Видимость в течение дня тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 23 до 67%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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