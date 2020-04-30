2020-04-30T12:32:06+03:00
Общество

«Алкоголь снижает способность организма противостоять COVID-19»: Ростовские эпидемиологи советуют, как правильно провести майские

Санитарные врачи предлагают поздравлять ветеранов по телефону, а за город ехать на собственном авто или такси
Ольга ГОПАЛО
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От пикников эпидемиологи пока советуют отказаться.От пикников эпидемиологи пока советуют отказаться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Впереди майские праздники, которые в этом году для многих пройдут иначе, чем обычно. Режим повышенной готовности, который введен в Ростовской области с конца марта, продлен, а это значит, что самоизоляция сохраняется. Ее цель - не допустить развития заболевания во время пандемии коронавируса. О том, как провести долгожданные майские каникулы, рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить контакты, - первое, что значится в списке, опубликованном на официальном сайте донского ведомства.

Там же советуют воздержаться от посещения родственников, друзей и не принимать их в собственном доме. А еще - не подвергать опасности пожилых людей старше 60 лет, страдающими хроническими заболеваниями, так как они в группе риска по заболеванию COVID-19. А для общения и поздравления с праздниками лучше воспользоваться телефоном.

Кроме того, эпидемиологи советуют отказаться от прогулок и пикников на природе. Но, видимо, понимают, что не все их послушают. И посему дают совет: избегайте общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдая дистанцию в полтора метра.

При поездках воспользоваться своим авто или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними. А вот в общественный транспорт нужно будет прихватить в обязательном порядке медицинскую маску, антисептик и сантиметр - дистанция до ближайшего соседа должна быть не меньше полутора метров. Еще не надо ничего есть в дороге и дотрагиваться до лица.

Ну, и наконец, собственно, само застолье. Перед ним и после улицы руки надо мыть не меньше полминуты с мылом, овощи и фрукты рекомендуют мыть проточной водой, и не пить спиртного, так как алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

К слову, уже сейчас на Дону начался сезон активности клещей. Поэтому оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, не ходите по нескошенной траве, используйте репелленты и регулярно проводите само- и взаимоосмотры.

А при ухудшении самочувствия - повышении температуры, появления лихорадки, кашля и потери обоняния мгновенно примите меры по самоизоляции и вызовите на дом врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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