Плохая энергетика, собака в маске и пустой багажник: ростовские таксисты рассказали о причудах клиентов

В Ростовской области вот уже месяц длится режим самоизоляции из-за пандемии коонавируса. В это время введены ограничения для передвижения по городу, в связи с чем популярностью пользуются услуги таксистов. В эфире радио «Комсомольска правда-Ростов» на 89,8 FM мы поговорили с некоторыми из них о причудах, с которыми им пришлось столкнуться в эти непростые для горожан дни.

- Во время карантина клиенты практически перестали заказывать такси с детским креслом, - рассказала представитель одного из городских сервисов такси Зоя Австрийская. - Есть и еще один тренд - увеличилось число заказов на пустой багажник в автомобиле.

Как предположила наш эксперт, это может быть связано с тем, что народ чаще стал переезжать, воспользовавшись отсутствием пробок. Хотя, не исключено, что это может быть связано еще и с тем, что платить за съемное жилье некоторым стало просто не под силу.

По словам собеседницы была и еще одна забавная заявка - ростовчанка заказала такси из пункта А в пункт Б и обратно с условием, чтобы за рулем непременно была водитель-девушка. Свое требование она объяснила нетривиально - не так давно горожанка сделала пластическую операцию и просто не хочет, чтобы в таком незаконченном виде ее пока видели мужчины.

Был в практике таксиста Игоря пассажир, который решил уберечь любимую собаку от коронавируса. Для этого в салон он и его домашний любимец сели оба в медицинских защитных масках, чтобы уехать подальше от пандемии - за город на дачу.

А вот, по словам другой ростовской таксистки Нины, у некоторых пандемия коонавируса совпала с весенним обострением.

- Приехала на заказ, - вспоминает она. - Выходит мужик, как из «Битвы экстрасенсов», странный такой. Ну, думаю, всякие же бывают клиенты. А он встал и пристально так смотрит на машину, не отрываясь. Пришлось выйти. Спрашиваю: «Все ли нормально?». А он мне в ответ: «Тихо!». И начинает с ароматическими палочками вокруг моей машины круги наворачивать. Походил-походил, а после вынес вердикт: «Я с вами не поеду. У вас энергетика от машины не та, вибрирует не так». В итоге диспетчера вошли в положение, заказ сняли, а меня не оштрафовали. Так что уже не знаешь, чего больше бояться такого или коронавируса.

К слову, в Москве составили и свой список причуд от таксистов во время режима самоизоляции. В топ самых необычных заказов вошли - сгонять за пивом и купить сигарет, покатать по столице, потому что устали сидеть дома, купить мясо, приготовить шашлык и привезти на дом, доставить средства контрацепции или выгулять собаку. И уж совсем из необычных - доставить гроб тестю на дачу или сфотографировать пункты дислокации постов ДПС.

Так что, судя по всему, чувство юмора у народа в общем и целом только обострилось.