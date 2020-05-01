Жаркий и солнечный день пообещали ростовчанам синоптики в Первомай

В Ростове праздничное настроение горожанам будет создавать еще и невероятно теплая погода. Значения на термометре будет меняться прямо на глазах - столбик будет двигаться все выше и выше. Но выходить на улицу, к величайшему сожалению, нельзя...

В утренние часы будет довольно тепло +8...+13, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +19...+25. И немного похолодает к вечеру +16...+23. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет стоять ясная и солнечная погода и осадков не предвидится.

Ветер сегодня сменит три направления: северо-западное, западное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не встретят никаких неприятностей. Видимость в течение дня, к счастью, тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 750-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 26 до 76%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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