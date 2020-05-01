Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 мая 2020 года: количество умерших от инфекции растет

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 мая 2020 года: количество умерших от коронавируса дончан достигло 9 человек.

Роспотребнадзор опубликовал обновленные данные по количеству заболевших коронавирусом в Ростовской области. По информации ведомства, за минувшие сутки было зарегистрировано 83 новых случая заражения, таким образом, общее число заболевших на данный момент составляет 1026 человек. Медики не смогли спасти от гибели еще трех человек - 9 человек умерли за весь период. В тяжелом состоянии находятся еще 11 человек из общего количества заболевших. Но 98 человек все-таки смогли победить опасную инфекцию.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (27), Новошахтинске (8), Кашарском (6), Белокалитвинском (4) районах, Звереве (4), Сальске (4), Волгодонске (3), Волгодонском (3), Тарасовском (3) районах, Азове (2), Шахтах (2), Веселовском (2), Дубовском (2), Зерноградском (2), Кагальницком (2), Матвеево-Курганском (2), Егорлыкском (1), Красносулинском (1), Пролетарском (1), Семикаракорском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), Новочеркасске (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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