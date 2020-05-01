2020-05-01T13:32:04+03:00
Происшествия

В пожаре в Азовском районе погибли сотни ежей, зайцев и птиц

Опасности подверглись живущие по соседству лошади
Виктория Никитина
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В Ростовской области животные погибли в крупном пожаре. Фото: ГУ МЧС по РОВ Ростовской области животные погибли в крупном пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО
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В пожаре в Азовском районе Ростовской области погибло множество представителей животного мира.

После ликвидации возгорания пожарными были обнаружены сотни обгоревших трупов ежей, зайцев и птиц. Похоже, животные пытались спастись от огня, но безжалостное пламя было быстрее и все же настигло их. Некоторые погибли от отравления угарным газом. Стоит также отметить, что опасности подверглись и находившиеся по соседству лошади: недалеко от места возгорания находится площадка для выгула лошадей.

Напомним, пожар в Азовском районе произошел в хуторе Городище вчера, 30 апреля, около шести часов вечера. Пожарным понадобилось почти два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание камыша и сухой травы на площади 900 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что к тушению были привлечены около 50 пожарных. Работу пожарных осложняло отсутствие подъездов и труднодоступность местности.

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Сложность в тушении пожара составляла труднодоступность местности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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