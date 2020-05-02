Облачность прикроет яркое солнце в Ростове-на-Дону

Сегодня, 2 мая, в донской столице ожидается переменная облачность, но несмотря на это погода будет теплой и по-настоящему летней. Но горожанам по-прежнему следует оставаться дома.

В утренние часы будет довольно тепло +11...+13, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +20...+25. И немного похолодает к вечеру +19...+23. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Но осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северо-западное, восточное, юго-восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не встретят никаких неприятностей. Видимость в течение дня, к счастью, тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 76%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жаркий и солнечный день пообещали ростовчанам синоптики в Первомай.

Столбик термометра достигнет отметки +25 градусов.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!