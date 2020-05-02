2020-05-02T08:54:41+03:00
Общество

Облачность прикроет яркое солнце в Ростове-на-Дону

Температура поднимется до +25 градусов
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается переменная облачностьВ Ростове ожидается переменная облачностьФото: "КП" Архив
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Сегодня, 2 мая, в донской столице ожидается переменная облачность, но несмотря на это погода будет теплой и по-настоящему летней. Но горожанам по-прежнему следует оставаться дома.

В утренние часы будет довольно тепло +11...+13, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +20...+25. И немного похолодает к вечеру +19...+23. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность. Но осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северо-западное, восточное, юго-восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-7 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не встретят никаких неприятностей. Видимость в течение дня, к счастью, тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 76%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Столбик термометра достигнет отметки +25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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