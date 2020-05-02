2020-05-02T14:36:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: наибольший процент заболевших в возрасе от 46 до 65 лет

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: меньше всего коронавирусом болеют дети
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом меньше всего болеют детиВ Ростовской области коронавирусом меньше всего болеют детиФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 мая 2020 года: молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет стали все чаще болеть коронавирусом.

Роспотребнадзор опубликовал процентную статистику того, кто больше, а кто меньше болеет коронавирусом. Среди последних 80 человек заболевших 36,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% - от 46 до 65 лет, 3,7% - от 66 до 79 лет, 8,7% - старше 80 лет, 5% - дети.

Общее количество заболевших в Ростовской области достигло 1 106 человек. 12 пациентов из общего количества заболевших находятся в тяжелом состоянии. Выздороветь смог уже 101 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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