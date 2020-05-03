Резкое похолодание и проливной дождь: какая погода ожидает ростовчан 3 мая

Сегодня погода так и шепчет горожанам: "Сидите дома!" Синоптики спрогнозировали ростовчанам непогоду на весь сегодняшний день. В городе ощутимо похолодает и припустит дождь.

В утренние часы станет немного прохладно +13...+15, днем столбик термометра достигнет отметки +8...+9. И слегка потеплеет к вечеру 15...+17. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода и проливной дождь.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и юго-восточное. Скорость его порывами будет достигать 6-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность и видимость сократится до одного километра.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 60 до 96%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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