Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: коронавирус обнаружили еще у 72 жителей региона

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 мая 2020 года: с каждым днем количество заболевших снижается.

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о зараженных коронавирусом в регионе. За последние сутки было зарегистрировано 72 случая заражения. В настоящее время общее количество заболевших составляет 1 178 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 человек. Девять пациентов из общего количества зараженных умерли. Выздороветь удалось 112 пациентам.

- Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (20), Веселовском (10), Азовском (5), Аксайском (4) районах, Батайске (4), Звереве (4), Донецке (3), Новочеркасске (3), Красносулинском (3), Сальском (3), Тарасовском (3) районах, Волгодонске (2), Гукове (1), Новошахтинске (1), Шахтах (1), Белокалитвинском (1), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Миллеровском (1), Пролетарском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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