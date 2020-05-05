Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 мая 2020: в донском регионе умерли уже десять человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 мая 2020: выздороветь смогли уже 123 человека.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 1 263 человека, заболевших коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 85 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии сейчас находятся 13 человек. Десятерых заболевших медикам не удалось спасти. Выздороветь смогли 123 человека.

4 мая скончалась десятая жертва коронавируса - 48-летняя жительница Зимовниковского района. Врачи сообщили, что у женщины было несколько хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. Также медицинские работники зафиксировали позднее обращение больной за медицинской помощью.

- Новые больные коронавирусом зарегистрированы в Ростове-на-Дону (15), Веселовском (11), Азовском (10), Константиновском (8) районах, Волгодонске (7), Волгодонском (6) районе, Таганроге (4), Азове (3), Матвеево-Курганском (3), Сальском (3) районах, Каменске-Шахтинском (2), Новочеркасске (2), Шахтах (2), Миллеровском (2), Мясниковском (2), Белокалитвинском (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 40% - от 18 до 45 лет, 37,7% - от 46 до 65 лет, 4,7% - от 66 до 79 лет, 3,5% - старше 80 лет, 14,1% - дети. На данный момент врачи наблюдают за состоянием 6 136 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 097 человек. Снято с медицинского учета более 15 тысяч человек. Всего за весь к медикам обратились более 21,2 тысячи человек. Лаборатории за сутки провели 1 264 теста на коронавирус. За весь период проведено почти 40 тысяч исследований.

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