Онлайн обучение в нижнем белье, раки и бокс: Чем занимаются ростовские знаменитости в дни самоизоляции

Время на самоизоляции - не повод отказать от любимых дел. Напротив, его можно провести с пользой для себя и собственного развития. Судя по всему, по такому принципу живут и ростовские знаменитости, которые известны на весь мир, благодаря своей внешности, талантам и харизме.

kottova Что надо знать каждому/каждой: Не оставаться там, где тебе плохо.

Так, экс-«ВИА Гра» Татьяна Котова, которая активно занимается сольной карьерой, в отсутствии концертов решила углубиться в психологию и блогерство. Поющая модель - девушка еще и носит титул «Мисс Россия» - делится секретами ухода за собой, которые можно легко делать прямо дома, а еще - рецептами счастья. В одном из ее последних постов больше десятка советов-инсайтов, список которых она предложила продолжить своим подписчикам. Вот один из самых ярких:

- Жизнь одна, повтора не будет. Надо прожить ее так, как хотим: с тем, с кем хотим, и сделать себя как можно более счастливыми.

ms.alinasanko А вот и новое фото с новой картиной. Картина называется Пионы

Другая «Мисс Россия» Алина Санько из Азова, может войти в историю, как рекордсменка по обладанию самой престижной короны России. Из-за пандемии коронавируса титул до сих пор остается при ней, хотя, обычно, новую победительницу конкурса выбирают в марте. Но из-за отмены массовых мероприятий, очный конкурс пока не проведен.

Чуть ли не с первых дней девушку назвали одной из самых естественных красоток страны, а почитатели красоты дончанки ежедневно одаривают ее виртуальными-комплиментами. Алина в свою очередь делится с подписчикам не только яркими образами, но и картинами, которые рисует сам. И, как результат, тысячи лайков.

bastaakanoggano Баста

Рэпер Баста решил вплотную заняться боксом, что и продемонстрировал в одном из последних видероликов, размещенных в Инстаграм. Грушу он заменил на ствол дерева, вооружившись красными боксерскими перчатками. А еще певец не так давно помог ростовским медикам, отправив им больше тысячи медицинских масок и спецодежды. Ценный груз уже передали в Городскую больницу № 1 имени Семашко Ростова-на-Дону со словами благодарности от российской знаменитости.

chigirevavlada Синхронное плавание вне бассейна.

Для Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Влады Чигиревой спорт - это образ жизни. Поэтому Русская русалка и на суше не пожелала отказываться от тренировок, организовав сухопутный бассейн. Вместо воды - домашний ковер. Однако на нем красавица выделывает такие па, что дух захватывает у всех. А не так давно она еще и решила делиться опытом с подрастающим поколением, показав набор упражнений для шпагатной разминки.

- В первый день повторяйте каждое по 10 раз, в последующие дни потихоньку увеличивайте количество повторений, - порекомендовала она.

polinadibrova День начинается с зарядки и патчей, а у вас? Доброе утро планы на неделю #ядома

У многодетной матери Полины Дибровой и обладательницы титула «Миссис Россия» трое сыновей. А вот день у нее начинается с зарядки и патчей. Красавица даже продемонстрировала это наглядно. А еще модель колдует на кухне. В начале майских Полина призналась, что, по традиции, проводила их обычно не в Москве, а в Ростове. Но из-за самоизоляции это пока невозможно. Поэтому она решила создать у себя дома донской колорит - нажарила синеньких с зеленью, поставила на стол селедочку и сварила раков, которые считаются одной и визитных карточек Дона.

liman_maria Ну, что кисните дома? Этим летом в моде коротенькое белое платье

А вот звезда Playboy Мария Лиман решила продолжить свое образование при помощи дистанционного обучения. Неизвестно, действительно ли очаровательная брюнетка ходит на пары в том нижнем белье, которое выставила на обозрение подписчиков своего Инстаграм. Но дама уверяет, что еще и спит с ноутбуком, а просыпается за две минуты до занятий.

- Когда закончится карантин, мне кажется, я буду продолжать онлайн обучение в кровати и не буду выходить наружу, - томно поделилась она.

chigirevavlada Набор упражнений для шпагатной разминки

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