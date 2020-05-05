Новости коронавируса в Ростове-на-Дону, 5 мая 2020: +90 новых случаев болезни и еще один погибший человек

Роспотребнадзор опубликовал свежую статистику по динамике заболеваемости коронавирусом нового типа в Ростовской области. За минувшие сутки в регионе выявили 90 новых случаев заболевания смертельно опасной инфекцией. Теперь общее количество людей с диагностированным COVID-19 на Дону достигло показателя в 1353 человека.

Также стало известно о том, что умерли уже одиннадцать человек. В тяжелом состоянии остаются еще 13 дончан. Сумели победить болезнь и вылечиться 147 человек.

Как уточнили в региональном оперштабе, новой жертвой вируса стала 68-летняя жительница донской столицы. Сообщается, что погибшая ростовчанка имела онкологическое заболевание и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, медработники отметили позднее обращение дончанки за помощью врачей.

Статистика по Ростовской области на 5 мая.

Отметим, что всего за последние сутки в России было выявлено 10 102 новых случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Зафиксировано 95 летальных случаев. При этом за весь период в России от COVID-19 скончался 1451 человек.

Общее число заболевших россиян на данный момент составляет 155 370 человек.

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