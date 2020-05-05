2020-05-05T13:11:32+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, где на Дону выявлены новые случаи коронавируса

В лидерах по росту заболеваемости - Ростов, Заветинский и Дубовский районы
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Самыми лучшими профилактическими средствами от коронавируса медики называют самоизоляцию и тщательное соблюдение личной гигиены.Самыми лучшими профилактическими средствами от коронавируса медики называют самоизоляцию и тщательное соблюдение личной гигиены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в каких городах и муниципалитетах донского региона зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19. Напомним, что по данным на 5 мая на Дону прибавилось 90 человек с диагностированным у них коронавирусом. Одна женщина умерла, таким образом количество летальных исходов от инфекции составило 11 случаев.

Попавшие в статистику ведомства ковидные больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (21 человек), Заветинском (13), Дубовском (8), Аксайском (7) районах.

Также в список попали города Шахты (7), Новошахтинск (5) и Волгодонск (4); Белокалитвинский (4), Семикаракорский (4), Кагальницком (3) районы.

Кроме того заболевших людей выявили в Звереве (2), Красносулинском (2) районе, Донецке (2), Егорлыкском (2) районе, Каменске-Шахтинском (1), Октябрьском (1), Мясниковском (1), Зерноградском (1), Каменском (1), Тарасовском (1) районах.

Данные статистики о новых заболевших COVID-19 в Ростовской области на 5 мая.

Данные статистики о новых заболевших COVID-19 в Ростовской области на 5 мая.

- Среди новых заболевших 35,6 % в возрасте - от 18 до 45 лет, 32,2 % - от 46 до 65 лет, 7,8 % - от 66 до 79 лет, 2,2 % - старше 80 лет, 22,2 % - дети, – пояснили в Роспотребнадзоре.

Отметим, что под меднаблюдением находятся в Ростовской области находятся 6918 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 6880 человек.

Снято с медицинского наблюдения более 15,8 тысячи человек. Всего же за весь период наблюдением было охвачено более 22,7 тысячи человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 1343 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего проведено почти 41,6 тысячи исследований, добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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