Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 мая 2020 года: от коронавируса умерла еще одна дончанка

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 мая 2020 года: выздороветь смогли 147 пациентов.

В настоящее время в Ростовской области уже 1353 человека заразились коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 90 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находятся 13 пациентов. Уже 11 человек умерли от опасной инфекции. Выздоровели уже 147 человек.

Одиннадцатой жертвой коронавирусной инфекции стала 68-летняя жительница донской столицы. У нее было онкологическое заболевание и хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. Кроме того, женщина поздно обратилась за медицинской помощью.

- Новые больные коронавирусом зарегистрированы в Ростове-на-Дону (21), Заветинском (13), Дубовском (8), Аксайском (7) районах, Шахтах (7), Новошахтинске (5), Белокалитвинском (4), Семикаракорском (4) районах, Волгодонске (4), Кагальницком (3) районе, Звереве (2), Красносулинском (2) районе, Донецке (2), Егорлыкском (2) районе, Каменске-Шахтинском (1), Октябрьском (1), Мясниковском (1), Зерноградском (1), Каменском (1), Тарасовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 35,6 % в возрасте - от 18 до 45 лет, 32,2 % - от 46 до 65 лет, 7,8 % - от 66 до 79 лет, 2,2 % - старше 80 лет, 22,2 % - дети. Медики следят за состоянием 6918 человек, из них на самоизоляции дома – 6880 человек. С медицинского учета уже сняли более 15,8 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились более 22,7 тысячи человек. Лаборатории за сутки сделали 1343 теста на коронавирус. Всего было проведено почти 41,6 тысячи исследований.

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