Грозовой фронт снова пройдет над донским регионом

Похоже, погода в донской столице решил помочь властям разогнать народ с улиц. Ведь в грозу вряд ли кому-то захочется куда-то идти, не так ли?

В утренние часы стало немного прохладно +11...+12, днем столбик термометра достигнет отметок +16...+20. И слегка похолодает к вечеру +14...+18. С самого утра польет дождь, который закончится только к вечеру. Помимо него ожидаются молнии и раскаты грома.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 3-12 метров в секунду. Водителей на дорогах подкарауливают следующие опасности: вода и влажность, а видимость временами будет ограничена до 9-14 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 52 до 98%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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В Ростове ожидается сильный дождь и ураганный ветер.

Из-за осадков будет ограничена видимость на дорогах.

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