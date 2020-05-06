2020-05-06T08:38:38+03:00
Общество

Грозовой фронт снова пройдет над донским регионом

На Ростов снова обрушится ливень
Виктория Никитина
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В Ростове снова будет грозаВ Ростове снова будет грозаФото: "КП" Архив
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Похоже, погода в донской столице решил помочь властям разогнать народ с улиц. Ведь в грозу вряд ли кому-то захочется куда-то идти, не так ли?

В утренние часы стало немного прохладно +11...+12, днем столбик термометра достигнет отметок +16...+20. И слегка похолодает к вечеру +14...+18. С самого утра польет дождь, который закончится только к вечеру. Помимо него ожидаются молнии и раскаты грома.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 3-12 метров в секунду. Водителей на дорогах подкарауливают следующие опасности: вода и влажность, а видимость временами будет ограничена до 9-14 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 52 до 98%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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В Ростове ожидается сильный дождь и ураганный ветер.

Из-за осадков будет ограничена видимость на дорогах.

ВНИМАНИЕ!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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