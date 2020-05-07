Облачность и накрапывающий дождь: какая погода ожидает ростовчан 7 мая

С каждым днем погода в донской столице меняется все больше и больше. Сегодня жителей донской столицы ожидает дождь и облачность. Кроме того, на улице ощутимо похолодает.

В утренние часы стало немного прохладно +11...+13, днем столбик термометра достигнет отметок +17...+19. И слегка похолодает к вечеру +13...+16. После полудня в донской столице ожидается небольшой дождь.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 4-12 метров в секунду. Водителей на дорогах подкарауливает только роса, а видимость временами будет ограничена до 18 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 749-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 54 до 99%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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