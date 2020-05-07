2020-05-07T11:12:03+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону выздоровели почти 200 человек с коронавирусом

При этом за последние сутки в регионе выявили еще 80 новых случаев заражения
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове, новости на 7 мая 2020 года. Фото: Архив "КП"Коронавирус в Ростове, новости на 7 мая 2020 года. Фото: Архив "КП"
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7 мая стало известно, что в Ростовской области 195 человек вылечились от коронавируса. Однако, общее число зараженных продолжает расти. Только за минувшие сутки специалисты выявили еще 80 случаев инфицирования. По данным регионального правительства, на Дону уже 1514 человек болеют COVID-19.

Абсолютно большинство новых заболевших - жители Ростова-на-Дону, а именно 14 человек. За ним идет Кагальницкий район, где подхватили инфекцию 11 человек, а следом Октябрьский район - 8 человек.

Почти половина выявленных случаев приходится на людей среднего возраста. Речь идет о возрасте с 46 до 65 лет. Таких пациентов больше 47%. На втором месте - молодые люди от 18 до 45 лет. Меньше всего заболевших среди жителей старшего поколения. Детей - 5%.

У всех болезнь протекает индивидуально. Кто-то переносит ее практически бессимптомно, а у других пошли осложнения. В тяжелом состоянии - 15 человек, а скончались 12. Последней умерла 63-летняя пенсионерка, которая слишком поздно обратилась за помощью.

Стоит отметить, что сейчас под медицинским наблюдением находятся 6627 человек, из которых большинство на самоизоляции. За весь период пандемии специалисты обследовали почти 24 тысячи донских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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