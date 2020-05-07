Строки нежности и отваги: в музей «Самбекских высот» передали личные письма ростовского красноармейца и его любимой девушки

Фонд музея «Самбекские высоты» на днях пополнился очень необычным экспонатом. Артефакты, поступившие в экспозицию комплекса, не относятся к тому, с чем обычно люди ассоциируют войну — это не боевое оружие, найденное поисковиками, не пробитые пулями солдатские каски, и даже не фронтовые медали, подобранные на полях баталий.

«Высоты» получили кое-что совершенно иное, но от этого не менее важное - личную переписку фронтовика с его любимой девушкой. Трогательные письма, буквально пронизанные нежностью и заботой, солдат Красной Армии Николай Максименко урывками писал в редкие моменты затишья между кровопролитными сражениями советских бойцов с фашистскими захватчиками.

КУПИТЬ «ТРЕУГОЛЬНИКИ» МОГ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ

Свои строки фронтовик адресовал молодой супруге Анне, жившей в Пролетарском районе Ростова-на-Дону на улице 37-ой линии. Дончанка писала суженому о своей неослабевающей любви в ответных посланиях. Всего за период 1941–1944 годов сохранилось 35 фронтовых писем, 2 путевых листка и один командирский лист.

Сохранилось 35 фронтовых писем, 2 путевых листка и один командирский лист. Фото: zsro.ru

Все эти хрупкие свидетельства грозового времени, преломленные через призму чувств двоих влюбленных, свободно продавались в интернете, на одном из популярных сайтов объявлений. Купить «треугольники» мог любой желающий.

По словам руководителя поискового объединения «Миус-Фронт» Андрея Кудрякова, это не первый случай продажи таких писем на блошиных рынках и в интернете.

- Это настолько неприятно, это настолько цинично. Потому что письмо с фронта – это личная весточка, которая помогала солдату сохранить связь с самым дорогим. Ведь ради семьи и своих близких он воевал. Конечно, торговля этими документами – это торговля, по сути, памятью. И самое страшное то, что эти письма не только продают, а иногда и просто выбрасывают, - объяснил ситуацию руководитель «Миус-Фронта».

При этом выставлять на продажу личную переписку и фронтовую корреспонденцию законодательством вполне допускается, поскольку они не являются официальными документами. Но вопрос морально-этического отношения остается открытым.

«ТАМ ВСЕ ЧЕРНИЛАМИ НАПИСАНО... Я ИХ ПОБОЯЛСЯ ОТКРЫВАТЬ»

На продавца писем, жившего в Таганроге, вышли донские журналисты Софья Брыканова и Каролина Стрельцова. Пообщавшись с ним, они поняли, что нельзя оставить столь ценные послания во власти человека, не отдающего себе в полной мере отчета о значении пожелтевших от времени фронтовых «треугольников».

На продавца писем вышли донские журналисты Софья Брыканова и Каролина Стрельцова. Фото: zsro.ru

Оказалось, эту переписку продавец и сам купил у кого-то за незначительную сумму, а теперь решил на ней заработать, совершенно не смущаясь предметом торговли.

- Там все чернилами написано, письма все слежались. Я побоялся их все открывать, ведь военный конверт – он запечатан по особенному, – рассказал онлайн-торговец.

Забившие тревогу журналистки решили обратиться за помощью к депутатам Законодательного собрания Ростовской области, чтобы переписка супругов Максименко не растворилась бесследно в руках случайного покупателя из интернета.

О дальнейших событиях поведал спикер донского парламента Александр Ищенко. Он сообщил, что его коллеги Екатерина Стенякина и Александр Скрябин сразу откликнулись на поступившую информацию о необычном лоте и приняли быстрые меры.

- Я от всей души хочу поблагодарить главного редактора газеты «Молот» Каролину Стрельцову и заместителя главного редактора информационного агентства «ДОН-24» Софью Брыканову за то, что увидев размещенное объявление о продаже фронтовых писем времен Великой Отечественной войны, они не ограничились возмущенным диалогом. Они не могли допустить, чтобы эти письма ушли в частную коллекцию и не стали бы всеобщим достоянием, - похвалил журналистов Александр Ищенко.

Проявивших активную гражданскую позицию журналистов поблагодарил Александр Ищенко. Фото: zsro.ru

Чтобы установить подлинность писем, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина сначала организовала в Таганрог выезд эксперта. После этого депутаты Заксобрания нашли возможность выкупить весточки с войны.

Чем больше народные избранники погружались в тему теперь уже приобретенной ими переписки, тем интереснее она оказывалась. Вице-спикер парламента Дона Александр Скрябин поделился, что очень проникся историей этой ростовской семьи.

- Из этих писем я узнал, что люди, которые их писали, жили в Пролетарском районе Ростова, то есть там, где сейчас находится мой избирательный округ. А значит это часть и моей личной истории. Не откликнуться я не мог, - признался парламентарий.

«ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ КУКУШЕЧКА! ОБНИМАЮ ТЕБЯ ВО СНАХ...»

Председатель Заксобрания Александр Ищенко на своей странице в социальной сети раскрыл содержание фронтовой переписки Николая Максименко с женой.

- Сложенная в треугольник грубая желтая бумага, простой карандаш, почтовые штемпели… Но просмотрев несколько треугольников, можно понять, как Николай любил свою Аню: «Здравствуй, милая кукушечка! Шлю тебе чистосердечный привет и трёхчасовой взаимный сладкий поцелуй» ... «Часто после боя обнимаю тебя во снах. А воочию - как все изменилось, была у меня подруга-девушка, а теперь подруга-пушка»... «Получив твое письмо, даже без даты, спешу ответить. Благодарю тебя за письма... Аня! Я пока жив, чувствую себя очень плохо, подробности не буду описывать, не желая тебя этим беспокоить...», - привел цитаты из писем спикер донского парламента в фейсбуке.

Конечно, по законам военного времени эти письма были просмотрены цензурой. Фото: zsro.ru

Александр Ищенко уточнил, что первые письма датированы еще довоенным 1940 годом и отправлены из-под Белостока – эта польская область была присоединена к СССР в 1939 году и здесь врагом был нанесен первый удар в июне 1941 года. Есть письма из-под Сталинграда и Курска, последние датированы декабрем 1944 года.

В одном из посланий Николай описывает землянку, в которой он укрылся — раненный в жестокой сечи боевого сражения. В другом - красноармеец волнуется за маленькую дочку, оставшуюся с Анной. Беспокоится, хватает ли им пропитания. И постоянно боец обращается к своей любимой женщине ласковыми нежными словами.

- Мы не знаем, дожил ли до Победы солдат Максименко. Но память о его подвиге, о его любви, чувствах и переживаниях будет теперь храниться вечно. Даже неловко было читать эти строки, настолько они личные. Письма возвели в справедливый, заслуженный для них статус. Из обычного продаваемого предмета они стали символом памяти. Я думаю, что тот самый случай, когда мы можем показать нашим молодым жителям области историю в живом восприятии, - подчеркнул Александр Ищенко.

ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ ДАЖЕ НА САМОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ

По мнению Екатерины Стенякиной, история любви двух жителей Ростова, которые пронесли свои чувства друг к другу через трагические события, позволяет посмотреть на военную хронику мирового конфликта по-человечески более близким взглядом.

- Я хочу попросить жителей Ростовской области – если у вас есть письма, документы, относящиеся к Великой Отечественной войне, не спешите их выбрасывать. Пусть они попадут в музеи и сделают нашу общую память более полной и яркой, - обратилась она к дончанам с просьбой.

После 30 августа, когда состоится открытие «Самбекских высот», увидеть письма супругов Максименко сможет каждый посетитель донского музейного комплекса.

Из рук депутатов ценный дар приняла заведующая историко-краеведческим музеем Таганрога Галина Крупницкая. Слова нежности и отваги, которые получала с войны ростовчанка Анна, еще одно свидетельство того, что жизнь побеждает всегда - даже на любой самой страшной войне, твердо убеждена хранительница музея.

Ценный дар приняла заведующая историко-краеведческим музеем Таганрога Галина Крупницкая. Фото: zsro.ru

- Люди писали о любви, о семье, интересовались здоровьем папы и мамы – жизнь побеждала. Такие воспоминания и складывают историю. А для нас самое важное – бережно передать эту память потомкам, – выразила убеждение Галина Крупницкая.

Александр Ищенко согласен с тем, что сохранение такой редкой и по-человечески очень понятной корреспонденции в фонде «Самбекских высот» – это настоящее чудо.

- Нужно благодарить Бога за то, что у нас появились эти письма. Все дальше отходит 9 мая 1945 года, со временем все меньше будет артефактов, писем, записок военного времени. Сейчас ценен каждый листок, и хорошо, что эти документы попали в музейный оборот. Теперь память о любви и отваге красноармейца Николая Максименко, о чувствах и преданности его жены Анны будет с честью храниться в самом большом музее Великой Отечественной войны на донской земле, – уверен спикер Законодательного собрания региона.