Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: стал известен размер дополнительных надбавок и сроки выплат медикам, работающим в условиях пандемии COVID-19

В Ростовской области врачи-инфекционисты, медсестры и прочие сотрудники медицинских учреждений, работающие в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, получат надбавки к зарплате. Об этом во время брифинга в четверг, 7 мая, рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

- Стимулирующие надбавки за апрель врачам первичного звена скорой медицинской помощи, включая врачей рентгенологов, эпидемиологов, патологоанатомов, будут выплачены в размере 80% от среднемесячного заработка - 22 тысячи 582 рубля, врачам, окатывающим специализированную медицинскую помощь в стационаре, к среднему заработку начистят около 100% - 28 тысяч 191 рубль, средний медицинский персонал получит 40% от заработка - 11 тысяч 200 рублей, фельдшерам, оказывающим прием звонков по первичному приему, выплатят 20% от заработка - 5 тысяч 638 рублей, а средний медицинский персонал, работающий в стационарах, получит 50% - около 14 тысяч, младший персонал 30% - почти 8,5 тысяч рублей, - отметила она.

По ее словам, медики, работающие с больными коронавирусом, также получат дополнительные выплаты. Сумма "президентских" надбавок для врачей составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала, медсестер, фельдшеров - 50 тысяч, для младшего медперсонала - 25 тысяч рублей.

- Надбавки за апрель будут выплачены в заплатанный период - с 5 по 10 мая, - сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарплата от 100 тысяч рублей: в «инфекционки» Ростова срочно требуются врачи

О нехватке медиков всех специальностей заявили в администрации города (подробности)