2020-05-07T15:55:49+03:00
Общество

Глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская рассказала о своем самочувствии после сердечного приступа

Руководитель продолжает выполнять свои обязанности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. фото: правительство РО стоп-кадр брифингаГлава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. фото: правительство РО стоп-кадр брифинга
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В четверг, 7 мая, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции провела брифинг. Она рассказала, что после недавно перенесенного сердечного приступа продолжает восстанавливать здоровье.

- Я долечиваюсь. Сейчас я только прокапалась и приехала сюда на пресс-конференцию. Считаю, что, когда возникает такая достаточно сложная ситуация, ведь мы сейчас на войне с вирусом, то, как у нас раньше солдаты поднимались из госпиталей и шли в строй, на сегодняшний день я считаю необходимым находиться на рабочем месте, - отметила глава минздрава.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", 25 апреля после заседания оперштаба по коронавирусу Татьяна Быковская почувствовала себя неважно и была госпитализирована в реанимацию больницы, расположенной на Западном. Глава минздрава попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Медиками были выполнены необходимые обследования и назначено лечение.

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Это произошло после того, как она выступила с докладом по ситуации с распространением коронавирусной инфекции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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