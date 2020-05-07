Глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская рассказала о своем самочувствии после сердечного приступа

В четверг, 7 мая, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции провела брифинг. Она рассказала, что после недавно перенесенного сердечного приступа продолжает восстанавливать здоровье.

- Я долечиваюсь. Сейчас я только прокапалась и приехала сюда на пресс-конференцию. Считаю, что, когда возникает такая достаточно сложная ситуация, ведь мы сейчас на войне с вирусом, то, как у нас раньше солдаты поднимались из госпиталей и шли в строй, на сегодняшний день я считаю необходимым находиться на рабочем месте, - отметила глава минздрава.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", 25 апреля после заседания оперштаба по коронавирусу Татьяна Быковская почувствовала себя неважно и была госпитализирована в реанимацию больницы, расположенной на Западном. Глава минздрава попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Медиками были выполнены необходимые обследования и назначено лечение.

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