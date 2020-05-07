«Коронавирусный» справочник для населения сделали в Ростовской области

В Законодательном собрании Дона подготовили полезный справочник о новых федеральных и региональных мерах соцподдержки жителей Ростовской области в условиях пандемии коронавируса. Его инициаторами стали депутаты-единороссы.

Такие меры рассчитаны для широкого круга людей. В их числе - семьи с детьми, малоимущие и безработные люди, лица пожилого возраста, инвалиды, граждане, имеющие кредиты и оформляющим больничный, а также автовладельцы и туристы.

Всю актуальная информация представлена в удобном графическом виде и позволяет каждому гражданину без лишних усилий самостоятельно определить, относится ли указанная мера социальной поддержки к его конкретной жизненной ситуации.

В таком путеводителе кратко излагается суть поддержки, указывается ее размер и способ получения, а также даются четкие критерии лиц, имеющих на нее законное право. Помимо этого, в руководстве содержится информация о соответствующих нормативно-правовых актах и прикреплены телефоны компетентных специалистов, у которых сомневающиеся могут получить разъяснения по интересующим вопросам.

Скачать справочник можно, пройдя по этой ссылке.

В свою очередь, правительство Ростовской области подготовило информацию об экономических мерах поддержки бизнеса. С ней можно ознакомиться здесь.

Помимо этого, напомним, что предложения фракции «Единая Россия» в областном Заксобрании о дополнительных мерах поддержки отраслей экономики нашли воплощение в законотворческих решениях, принятых на федеральном уровне.

Региональные депутаты-единороссы продолжают вести и волонтерскую деятельность. В период распространения новой коронавирусной инфекции они оказывают адресную социальную помощь гражданам из «группы риска», многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. При этом форма оказания такой помощи является самой разной – от передачи продуктовых наборов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты до выдачи школьникам планшетов для онлайн-обучения, предоставления автотранспорта медучреждениям и работе в Волонтерском центре.

Ранее, чтобы поддержать жителей Ростовской области в непростой период пандемии вируса, депутаты донского Заксобрания при поддержке активистов местного отделения «Единая Россия» и волонтеров организовали бесплатную раздачу масок.

Эта акция состоялась 1 мая и прошла в Ростове-на-Дону, Азове и Батайске. Всего за один день на улицах этих городов их жителям раздали 10 тысяч защитных масок.