«Comedy Баттл»: Ростовчанин может выиграть пять миллионов рублей

В пятницу, 8 мая, в эфире популярного шоу «Comedy Баттл» появится ростовчанин. Камиль Зулфугаров поборется за путевку в полуфинал и возможность получить пять миллионов рублей в качестве приза. В кресле жюри будет и земляк жителя Ростова-на-Дону - известный рэпер Баста.

- Баста для меня не просто член жюри, он мой кумир, поэтому, конечно, я волновался выступать перед ним, - признался парень. - Слушаю его песни с 2003 года, и мои плэйлисты состоят на 80% из его песен.

Известно, что на подготовку перед финальным выступлением Камиль бросил все силы. В этом выпуске комик задастся вопросиком, почему мы в разговорчиках, используем уменьшительно-ласкательные формочки. Интересно, что поговорить на эту тему ему подсказали знакомые с Чкаловского, так как весь материал перед выступлениями на ТВ-сцене Камиль тестирует в местном ростовском баре.

Перед финальным выступлением Камиль бросил все силы. Фото: ТНТ.

- Я считаю, что лучший редактор - это аудитория! - рассказывает он. - Только зритель своей реакцией показывает, что точно нужно брать с собой в Москву. Мой материал это конечно же жизненные наблюдения, то, что со мной происходит в обычной жизни, плюс мои соображения о тех или иных ситуациях» - поделился Камиль.

Парень говорит, что чувствует поддержку от родного Ростова-на-Дону Камиль чувствует поддержку. И просит каждого поболеть за него вдвойне.

- Все эмоции передаются мне! - уверяет комик. - Я коренной ростовчанин, родился и живу здесь, и не планирую переезжать. Очень сильно люблю южный темперамент, наших людей и вообще наш город.

Кстати, парень, уже знает, как распорядиться выигрышем.

- В мыслях я уже трачу эту сумму, - признается он. - У меня даже расписано, куда я потрачу деньги. Это будет несколько покупок и часть средств хочу вложить в сбережения.