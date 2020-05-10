ФК "Ростов" празднует 90-летний юбилей

В воскресенье, 10 мая, самый знаменитый футбольный клуб Ростовской области отмечает юбилей. Как сообщает пресс-служба ФК "Ростов", с момента основания клуба прошло уже 90 лет.

Главный футбольный клуб Ростовской области неоднократно менял названия: "Сельмашстрой", "Сельмаш", "Трактор", "Торпедо" и "Ростсельмаш".

Игроки ФК "Ростов". Фото:пресс-служба ФК"Ростов"

- Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде — 90 лет. Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед. Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят. "Ростов", вперед к победам, - сообщил Василий Голубев в Instagram.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что в первую очередь адресует поздравления и слова благодарности всем ветеранам клуба, благодаря которым он стал известен.

Игроки ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

- Вся история нашего футбольного клуба "Ростов" неразрывно связана и с болельщиками, которые горячо поддерживают любимую команду. Хочу поблагодарить всех, кто многие годы хранит верность ФК "Ростов". Большое спасибо всем, кто верит в клуб. С юбилеем тебя, родной клуб. Живи и процветай. ФК "Ростов" – лицо донской столицы. Наша гордость и надежда, объединяющая тысячи людей. С 90-летием, наш родной и любимый "Ростов", - отметил глава администрации.

Перед началом матча «Ростов» — ЦСКА. Фото:пресс-служба ФК"Ростов"

Болельщики поздравляют любимую команду в социальных сетях. Люди публикуют фотографии с матчей и пишут слова благодарности футболистам.

ФК "Ростов" после победы. Фото: пресс-служба ФК "Ростов

Напомним, "Ростов" отказался досрочно заканчивать футбольный сезон. Окончательное решение по продолжению турнира может быть принято 12 мая.