В Ростове-на-Дону нашли мертвой экс-депутата, осужденную за контрабанду драгоценностей

Следователи устанавливают причину смерти 60-летнего экс-депутата и главврача городской поликлиники №10 Натальи Кравченко. Она была осуждена за контрабанду дорогих драгоценностей из Эмиратов.

- Труп женщины обнаружил родственник в ее собственном доме, - сообщил "Комсомольской праве-Ростов" источник в правоохранительных органах донского региона.

Погибшая Наталья Кравченко четыре года назад была задержана в ростовском аэропорту во время таможенного контроля. Она пыталась провезти драгоценные камни стоимостью 134 тысячи долларов. При себе у туристки были 17 огранённых алмазов. Часть камней она спрятала в одежде, а еще несколько перевезла в украшениях.

Суд приговорил ростовчанку к трем годам колонии общего режима, но ей удалось выйти по УДО. После тюрьмы осужденная пыталась "отмыть" свое имя и обещала раскрыть заказчиков, которые так и не заплатили ей за работу.