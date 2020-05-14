Майская самоизоляция: Сколько ростовчан осталось дома на праздники?

Самоизоляция на майских праздниках у россиян прошла по-разному. Сервис заказа такси Ситимобил провел опрос и выяснил, что четверть россиян провели празднике на даче, а около трети горожан отправились жарить шашлыки.

Статистика опроса показала, что большинство россиян (66%) все же провели майские выходные в изоляции в городской квартире. 25% отдали предпочтение дачному отдыху, а 10% горожан навестили за выходные друзей или родственников.

В Ростове-на-Дону к режиму самоизоляции ответственно отнеслись 20% опрошенных. А практически 60% отправились в гости к близким и друзьям. Еще 20% ростовчан также выбрали поездку на дачу.

Почти каждый третий опрошенный россиянин не смог отказаться от любимой майской традиции – приготовления шашлыка. Среди ростовчан такую традицию поддержали более половины опрошенных. Но при этом большинство россиян отметило, что они честно придерживаются режима самоизоляции.

Кто больше боится коронавируса?

Заболеть коронавирусом боится каждый третий респондент. Причем COVID-19 пугает больше женщин (41%), чем мужчин (28%).

Многие уже устали от ограничительных мер на время карантина и домашнего времяпровождения. Об этом заявили 37% опрошенных россиян. Среди ростовчан таких – более половины. А 28% переживают, что пандемия может привести к кризису, и они останутся без работы.

Вместе с тем, опрошенные отметили, что их планы не сильно изменились бы, если бы режима самоизоляции не было. Чуть больше половины респондентов на майские праздники хотели бы поехать на дачу или в лес. Также хотели бы провести выходные большинство жителей Ростова-на-Дону (43%). Только пятая часть респондентов хотела бы провести майские выходные за границей. А каждый четвертый указал, что «дома тоже хорошо».

Как передвигаются горожане во время кризиса?

Половина россиян во время карантина предпочитает передвигаться на личном автомобиле. Каждый пятый старается ходить пешком. Столько же россиян считают наиболее безопасным способом передвижения во время карантина такси. Остальные продолжают пользоваться общественным транспортом.

Ситимобил предпринимает всевозможные меры для обеспечения безопасности поездок в период пандемии. Компания обеспечивает водителей санитайзерами и одноразовыми антисептическими салфетками для пассажиров.