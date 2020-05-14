2020-05-14T13:56:06+03:00
Общество

Майская самоизоляция: Сколько ростовчан осталось дома на праздники?

Большинство не смогло отказаться от любимой майской традиции – приготовления шашлыка
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Самоизоляция на майские праздникиСамоизоляция на майские праздникиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Самоизоляция на майских праздниках у россиян прошла по-разному. Сервис заказа такси Ситимобил провел опрос и выяснил, что четверть россиян провели празднике на даче, а около трети горожан отправились жарить шашлыки.

Статистика опроса показала, что большинство россиян (66%) все же провели майские выходные в изоляции в городской квартире. 25% отдали предпочтение дачному отдыху, а 10% горожан навестили за выходные друзей или родственников.

В Ростове-на-Дону к режиму самоизоляции ответственно отнеслись 20% опрошенных. А практически 60% отправились в гости к близким и друзьям. Еще 20% ростовчан также выбрали поездку на дачу.

Почти каждый третий опрошенный россиянин не смог отказаться от любимой майской традиции – приготовления шашлыка. Среди ростовчан такую традицию поддержали более половины опрошенных. Но при этом большинство россиян отметило, что они честно придерживаются режима самоизоляции.

Кто больше боится коронавируса?

Заболеть коронавирусом боится каждый третий респондент. Причем COVID-19 пугает больше женщин (41%), чем мужчин (28%).

Многие уже устали от ограничительных мер на время карантина и домашнего времяпровождения. Об этом заявили 37% опрошенных россиян. Среди ростовчан таких – более половины. А 28% переживают, что пандемия может привести к кризису, и они останутся без работы.

Вместе с тем, опрошенные отметили, что их планы не сильно изменились бы, если бы режима самоизоляции не было. Чуть больше половины респондентов на майские праздники хотели бы поехать на дачу или в лес. Также хотели бы провести выходные большинство жителей Ростова-на-Дону (43%). Только пятая часть респондентов хотела бы провести майские выходные за границей. А каждый четвертый указал, что «дома тоже хорошо».

Как передвигаются горожане во время кризиса?

Половина россиян во время карантина предпочитает передвигаться на личном автомобиле. Каждый пятый старается ходить пешком. Столько же россиян считают наиболее безопасным способом передвижения во время карантина такси. Остальные продолжают пользоваться общественным транспортом.

Ситимобил предпринимает всевозможные меры для обеспечения безопасности поездок в период пандемии. Компания обеспечивает водителей санитайзерами и одноразовыми антисептическими салфетками для пассажиров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Ростовской области вновь смогут воспользоваться правом бесплатного проезда
В Ростовской области будут судить мужчину, который нашел чужую банковскую карту
Дончанка украла у подруги 45 тысяч рублей после застолья
«Поступление в вуз онлайн»: ЮФУ принимает участие в пилотном проекте
ДГТУ отмечает 90-летие: в честь юбилея вуз выпустил памятную медаль
Седьмой диализный центр начал принимать пациентов в Ростовской области
Впервые в Ростове выздоровевших от "ковида" оказалось больше новых случаев заражения
В Ростове до конца 2020 года откроется новая детская больница
На Дону большинство новых заболевших COVID-19 - люди среднего возраста
В деле футболистов Мамаева и Кокорина открылись новые обстоятельства
В Ростовской области лже-инвалид незаконно получил от государства более 380 тысяч рублей
В Ростовской области наказали судебных приставов за то, что не предоставили информацию заявителю
В Ростовской области заработала горячая линия для медиков
Ростовчанка лишилась 93 тысяч рублей после того, как решила продать мебель через Интернет
В Ростовской области бесследно пропал 33-летний мужчина
В Ростовской области пенсионерка лишилась 185 тысяч рублей после разговора с лже-банкиром
Дончанин попытался прелюдно покончить с собой
В Ростовской области вводятся обязательные тесты на коронавирус для сотрудников определенных сфер
Ростовчанка с пятью детьми четыре года не может получить паспорт
В Ростове нашли подготовленную к самоизоляции лавочку
Мужчина с судимостью за убийство выпал из окна в Ростове