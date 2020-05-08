В Ростове целый день будет идти проливной дождь

В последние годы непогода в Ростове стала типичным явлением в преддверии 9 Мая и в сам праздник. Поэтому проливной дождь в канун Дня Победы абсолютно не удивит ростовчан. Кроме того, большинство людей тогда будут оставаться дома.

В утренние часы стало немного прохладно +11...+14, днем столбик термометра достигнет отметок +15...+16. И слегка похолодает к вечеру +12...+15. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков в Ростове будет лить дождь и закончится он только поздним вечером.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня подкарауливают вода и влажность, а видимость временами будет ограничена до 2-8 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 750-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 50 до 93%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, внезапно похолодает.

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