Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 мая 2020 года: от опасной инфекции умерли уже 16 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 мая 2020 года: выздоровели уже 262 человека.

В настоящее время в Ростовской области 1 594 человека заражены коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 80 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 15 человек. 16 пациентов медикам не удалось спасти. Выздороветь смогли уже 262 человека.

Последними жертвами коронавируса стали ростовчане - 81-летний мужчина, женщины 60 и 69 лет, которые имели хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. А также скончалась 47-летняя жительница Азовского района - она имела заболевание эндокринной системы в запущенной форме, и кроме того, поздно обратилась за медицинской помощью.

Среди новых заболевших: 31,3 % - от 18 до 45 лет, 36,3 % - от 46 до 65 лет, 13,7 % - от 66 до 79 лет, 18,7 % - дети.

- Новые больные коронавирусом зарегистрированы в Ростове-на-Дону (17), Батайске (2), Волгодонске (2), Донецке (3), Звереве (2), Каменске-Шахтинском (8), а также в Азовском (3), Аксайском (2), Белокалитвинском (3), Боковском (1), Верхнедонском (2), Веселовском (5), Заветинском (4), Зерноградском (2), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Кашарском (5), Константиновском (1), Мартыновском (12), Милютинском (1), Пролетарском (1), Семикаракорском (2) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 6 939 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 6 895 человек. Снято с медицинского учета уже почти 18 тысяч человек. За весь период за помощью к врачам обратились свыше 24,8 тысячи человек. Лаборатории Ростовской области за последние сутки провели 2 356 тестов на коронавирус. В общей сложности проведено более 47 тысяч исследований.

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