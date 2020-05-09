Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Днем Победы

Дорогие ростовчане!

От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! Этот праздник принадлежит нам по праву, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой семьи.

Ростов вошел в число десяти наиболее пострадавших от войны городов России. Южный красавец был фактически полностью разрушен. И после оккупации ростовчане все силы бросили на восстановление любимого города и помощь фронту.

Это праздник гордости и памяти!

Гордости за нашу страну, которая выстояла в огне фашисткой оккупации. И памяти всех тех, кто пал на полях сражений, был замучен в концентрационных лагерях, кто умер от голода и болезней. Наш святой долг помнить и не допустить повторения! Об этом к нам взывает донская земля, где каждый метр полит кровью бойцов Красной армии.

Это наш долг перед ветеранами. Теми, кто вносит значимый вклад в воспитание подрастающего поколения и является примером беззаветной любви к родному городу. У нас проживает 5602 ветерана Великой Отечественной войны. И каждый из них получает особое внимание в течение всего года! Это не только положенные денежные выплаты, необходимая медицинская помощь, меры социальной поддержки. Даже в сегодняшних непростых условиях ростовчане находят способы выразить слова благодарности нашим героям.

Все вместе мы заложили «Сад Памяти», привели в порядок мемориалы, воинские захоронения и солдатские могилы.

На нас лежит огромная ответственность за сохранение исторической правды. Мы храним частичку Победы в улицах и площадях Ростова, в музеях и школах, но прежде всего - внутри себя! В нас течет кровь победителей, и именно она помогает нам справляться сегодня с вызовами времени, в том числе, с пандемией, которая поразила весь мир!

Еще раз поздравляю каждую ростовскую семью с праздником! Желаю благополучия, здоровья и мирного неба над головой!

С юбилеем!

С Днем Великой Победы!

Глава Администрации города.