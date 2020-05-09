2020-05-09T17:21:27+03:00
Общество

Зинаида Неярохина поздравляет ростовчан с Великой Победой

Она призвала вспомнить в этот день тех, кто подарил нам мирное небо над головой
Иван ТИМОФЕЕВ
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Зинаида Неярохина призвала вспомнить в этот день всех близких, которых коснулись те самые страшные за всю историю нашей страны четыре года. Фото: городская администрацияЗинаида Неярохина призвала вспомнить в этот день всех близких, которых коснулись те самые страшные за всю историю нашей страны четыре года. Фото: городская администрация
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Дорогие ростовчане! Вот и Победа! Великая и долгожданная! Каждый раз мы встречаем ее со слезами на глазах, как в песне поется. И в этот, 75-й раз, тоже - со слезами.

Мы плачем от радости за наш народ, который оказался самым сильным, стойким, героическим. Что выдержал натиск и победил.

Зинаида Неярохина поздравила ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.Зинаида Неярохина поздравляет ростовчан с Великой Победой

Мы плачем от скорби. 27 миллионов наших защитников не вернулись домой. У многих нет даже могил, как у моего дяди Матвея Васильевича Резникова. Он пропал без вести в первые дни войны.

Мы сожалеем, что не можем в этот великий праздник быть рядом с ветеранами, быть друг с другом, неся портреты наших героев в Бессмертном полку.

Но мы все равно вместе. Несмотря ни на на что!

Давайте вспомним в этот день всех близких, которых коснулись те самые страшные за всю историю нашей страны четыре года.

Давайте пожелаем нашим здравствующим ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, узникам концлагерей - всем, кто пережил войну - быть ещё долго рядом с нами. Оставаться живыми легендами.

И пожелаем нашей стране и всему миру больше никогда не столкнуться с той чудовищной угрозой, которую несёт в себе идея превосходства одного народа над другим.

Будьте здоровы! Мира вам, добра и радости!

ИСТОЧНИК KP.RU

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