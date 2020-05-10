2020-05-10T02:04:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 мая 2020 года: вылечились от коронавируса уже 338 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 16 человек
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 80 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 80 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 мая 2020 года: от коронавируса скончались еще трое пациентов.

В настоящее время в Ростовской области коронавирусом заражены 1 674 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано еще 80 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии сейчас находятся 16 человек. Медики не смогли 19 пациентов. Выздороветь удалось 338 людям.

Среди умерших за последние сутки трое мужчин: 65-ти лет - из Ремонтненского района, 69-ти лет - из Егорлыкского и 64-х лет - из города Шахты. По возрастным группам заболевшие за последние сутки характеризуются так : 46,2 % - от 18 до 45 лет, 33,7 % - от 46 до 65 лет, 8,8 % - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 7,5 % - дети.

- Новые больные коронавирусом зарегистрированы в Ростове-на-Дону (25), Батайске (1), Гукове (1), Новошахтинске (13), Новочеркасске (1), Таганроге (2), Шахтах (4), а также в Азовском (1), Аксайском (5), Белокалитвинском (3), Егорлыкском (1), Заветинском (5), Зерноградском (1), Каменском (2), Матвеево-Курганском (3), Миллеровском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (4), Усть-Донецком (1), Чертковском (4), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Медики наблюдают за состоянием 7 234 человека, из них на самоизоляции дома – 7 208 человек. Снято с медицинского учета 18 511 человек. За весь период за помощью к врачам обратились свыше 25,7 тысячи человек. Лаборатории донского региона за сутки сделали 2 654 теста на коронавирус. Всего было проведено почти 50 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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