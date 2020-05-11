Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 мая 2020 года: число заболевших снова возросло после временной стабилизации

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 мая 2020 года: выздороветь удалось 388 людям.

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 1763 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 89 новых случаев заражения.В настоящее время показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 41,9%. Излечиться от коронавируса смогли 388 человек.

- Наибольшее число новых больных – 28 – зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Восемь новых больных зафиксировано в Ремонтненском районе, по пять - в Белокалитвинском и Мартыновском, по четыре - в Весёловском, Заветинском и Константиновском районах, по три – в Таганроге и Шахтах, по два – в Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Багаевском, Кагальницком, Обливском, Орловском районах, по одному – в Гукове, Донецке, Новочеркасске, Волгодонском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Семикаракорском и Целинском районах, - сообщили в пресс-службе правительстве Ростовской области.

Среди новых заболевших 39,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 32,6% - от 46 до 65 лет, 19,1% - от 66 до 79 лет, 9% - дети. За последние сутки скончались два пациента. Таким образом, общее число жертв достигло 21. Сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.

Врачи наблюдают за состоянием 6 832 человека, из них на самоизоляции дома - 6 806 человек. Снято с медицинского учета около 19 тысяч человек. За весь период к медикам обратились около 25,8 тысячи человек. Девять лабораторий Ростовской области за сутки провели 2 860 тестов на коронавирус. За весь период проведено почти 52,8 тысячи исследований.

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