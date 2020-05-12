2020-05-12T00:24:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 мая 2020 года: выздороветь смогли более 400 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 мая 2020 года: скончался еще один пациент
Виктория Никитина
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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 88 человекВ Ростовской области коронавирусом заразились еще 88 человекФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 12 мая 2020 года: в тяжелом состоянии находятся 16 человек.

В настоящее время коронавирусом в Ростовской области заражен 1 851 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано 88 новых случаев заражения. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 44. Выздоровели 407 человек.

- Новые заболевшие зарегистрированы в Ростове-на-Дону (24), Заветинском (9), Мясниковском (8), Белокалитвинском (6) районах, Шахтах (6), Каменске-Шахтинском (4), Каменском (4) районе, Волгодонске (3), Азовском (3), Константиновском (3) районах, Батайске (2), Новочеркасске (2), Аксайском (2), Зерноградском (2) районах, Новошахтинске (1), Таганроге (1), Багаевском (1), Волгодонском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Неклиновском (1), Обливском (1), Сальском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 48,9 % - от 46 до 65 лет, 13,6 % - от 66 до 79 лет, 1,2 % - старше 80 лет, 5,7 % - дети. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент – 87-летняя ростовчанка с хроническими заболеваниями. Таким образом общее число жертв достигло 22 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек.

Под наблюдением врачей - 7 157 человек, из них на самоизоляции дома – 7 131 человек. Снято с медицинского учета 19,3 тысячи человек. За весь период за помощью к врачам обратились около 26,5 тысячи человек. Лаборатории провели 1 716 тестов на коронавирус. За весь период проведено почти 54,5 тысячи исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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