2020-05-12T07:55:28+03:00
Общество

Тепло и солнечно: какая погода ожидает ростовчан в первый рабочий день после праздников

Ясные дни в донскую столицу принесет ветер с юга
Виктория Никитина
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Тепло вновь вернулось в РостовТепло вновь вернулось в РостовФото: "КП" Архив
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Хотя жители донской столицы продолжают оставаться на самоизоляции, погода порадует тех, кто сегодня все-таки вышел из дома и отправился на работу. Остальным же остается радоваться теплу лишь с балкона.

В утренние часы будет довольно тепло +11...+14, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +17...+23. И немного похолодает к вечеру +18...+21. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная погода и осадков не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-западное и южное. Скорость его порывами будет достигать 8-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут караулить никакие неприятности. Видимость в течение дня, к счастью, тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 749-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 85%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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